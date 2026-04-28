  1. Jordan
    2. /
    3. /
  3. Scarpe

Jordan 4 Rosso Scarpe(4)

Jordan 1Jordan 4
Genere 
(0)
Kids 
(0)
Acquista per prezzo 
(0)
Sconti e offerte 
(0)
Colore 
(1)
Rosso
Collezioni 
(0)
Altezza scarpa 
(0)
Air Jordan 4 Retro
Air Jordan 4 Retro Scarpa – Ragazzo/a
In arrivo su SNKRS
Air Jordan 4 Retro
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 185
Air Jordan 4 Retro
Air Jordan 4 Retro Scarpa – Uomo
In arrivo su SNKRS
Air Jordan 4 Retro
Scarpa – Uomo
CHF 240
Jordan 4 Retro
Jordan 4 Retro Scarpa – Bambino/a
In arrivo su SNKRS
Jordan 4 Retro
Scarpa – Bambino/a
CHF 105
Jordan 4 Retro
Jordan 4 Retro Scarpa – Bebè e bimbo/a
In arrivo su SNKRS
Jordan 4 Retro
Scarpa – Bebè e bimbo/a
CHF 80