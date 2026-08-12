Sneakers e scarpe sportive estive

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Nike Structure Plus Scarpa da running su strada – Donna
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Sneakers estive: i tuoi sogni diventano realtà

Quando la temperatura sale, affronta l'allenamento con un paio di scarpe da ginnastica per l'estate Nike. Se gli sport all'aria aperta sono la tua passione, i modelli da trekking sono ideali per accompagnarti in ogni momento. Cerca le suole tecniche con scanalature che assicurano aderenza e trazione. Le tomaie a calza, inoltre, tengono lontano sporco e detriti. Invece, se ti alleni su superfici dure, opta per suole in gomma resistenti.


Tomaie fresche e traspiranti


Mantenere la concentrazione è fondamentale per ottenere prestazioni di alto livello. La nostra gamma di scarpe sportive per l'estate comprende modelli in mesh leggero che non appesantisce. Il tessuto favorisce un buon flusso d'aria e aiuta il corpo a smaltire rapidamente il calore in eccesso, in modo che i piedi rimangano freschi più a lungo. Per i campi da calcio, abbiamo modelli aderenti che permettono di sentire meglio il contatto con il pallone. In più, i modelli con texture tecniche nei punti di battuta forniscono maggiore controllo e precisione per i dribbling ad alta velocità.


Comfort per tutto il giorno


Dalle corse su lunga distanza alle sessioni all'aperto, l'allenamento estivo può essere impegnativo per il corpo. Per una sensazione di propulsione sotto i piedi, scegli le scarpe dotate di unità Air integrate, che assorbono la forza del movimento, creando un effetto energizzante che ti spinge ad andare avanti. Inoltre, le scarpe estive presentano un'ammortizzazione di sostegno nell'intersuola che assorbe l'energia e aiuta a ridurre l'affaticamento e il rischio di lesioni.


Modelli facili da indossare


Che tu stia andando in piscina o passando dal campo allo spogliatoio, le nostre scarpe estive sono una scelta estremamente pratica. Cerca le ciabatte in materiali che non temono l'acqua, facilissime da pulire. Trovi anche scarpe sagomate che offrono un'ammortizzazione e un sostegno confortevoli per il piede, mentre le suole aderenti aiutano a mantenere la stabilità su superfici piastrellate, bagnate o scivolose. Per una maggiore copertura, invece, scegli le mule con punta chiusa.


Aiuta i giovani atleti e atlete a volare alto


I futuri campioni e campionesse dello sport possono inseguire i loro sogni con un paio di sneakers estive della nostra linea per bambini e ragazzi. Le creiamo con gli stessi materiali di alta qualità che utilizziamo per le scarpe da adulto: le suole hanno battistrada studiati per soddisfare le esigenze di ogni specifico sport, con tomaie in mesh leggero che si flettono con il piede per permettere movimenti naturali. L'ammortizzazione morbida sotto il piede protegge i corpi in crescita mentre affinano le loro abilità.


Nike Move to Zero


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%. Per unirti a noi, scegli le scarpe estive Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.