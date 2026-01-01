  1. Allenamento e palestra
    2. /
  2. Allenamento a intervalli ad alta intensità
    3. /
  3. Abbigliamento

Allenamento a intervalli ad alta intensità Abbigliamento

(42)
Nike Pro Training
Nike Pro Training Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro Training
Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 50
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+3
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 120
Nike Universa
Nike Universa Maglia a manica lunga slim fit con cappuccio Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Maglia a manica lunga slim fit con cappuccio Dri-FIT – Donna
CHF 105
Nike Universa
Nike Universa Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 80
Nike Pro Training
Nike Pro Training Shorts Dri-FIT 15 cm – Uomo
+3
Materiali riciclati
Nike Pro Training
Shorts Dri-FIT 15 cm – Uomo
CHF 64.95
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 75
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
29% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+3
Best seller
Nike Universa
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta stampati senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta stampati senza cucitura anteriore – Donna
CHF 130
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 120
Nike Pro
Nike Pro Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 75
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
Best seller
Nike Pro
Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
CHF 45
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Indy Plunge
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Felpa midlayer da training con cappuccio Dri-FIT – Uomo
Nike Pro
Felpa midlayer da training con cappuccio Dri-FIT – Uomo
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 80
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
Best seller
Nike Pro 365
Shorts 13 cm (Plus size) – Donna
CHF 35
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
CHF 50
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 20 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 20 cm - Donna
CHF 42
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Plus size) - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Leggings (Plus size) - Donna
29% di sconto
Nike Universa
Nike Universa Shorts 2 in 1 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts 2 in 1 13 cm – Donna
29% di sconto
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 35
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
+3
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 40
Nike Indy
Nike Indy Bra regolabile stampato a sostegno leggero con imbottitura – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy
Bra regolabile stampato a sostegno leggero con imbottitura – Donna
CHF 52
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Nike One Relaxed
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike Indy Medium Support
Nike Indy Medium Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Medium Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 45
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Best seller
Nike Indy High Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 64.95
Nike One Fitted
Nike One Fitted Capo midlayer con zip a 1/4 Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Capo midlayer con zip a 1/4 Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike One Fitted
Nike One Fitted Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Canotta da training – Uomo
Nike Dri-FIT
Canotta da training – Uomo
CHF 37
Nike
Nike T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
Nike
T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Calze da running Micro Crew (1 paio)
Nike Run Lightweight
Calze da running Micro Crew (1 paio)
CHF 17
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Calze da running di media lunghezza (1 paio)
Nike Run Lightweight
Calze da running di media lunghezza (1 paio)
CHF 17
Nike Running Lightweight
Nike Running Lightweight Fantasmini (1 paio)
Nike Running Lightweight
Fantasmini (1 paio)
CHF 17
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
Nike Everyday Plus Cushioned
Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 20
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
Nike Everyday Plus Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
CHF 32
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
CHF 52
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 35
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
+3
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 40
Nike Indy
Nike Indy Bra regolabile stampato a sostegno leggero con imbottitura – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy
Bra regolabile stampato a sostegno leggero con imbottitura – Donna
CHF 52
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Nike One Relaxed
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike Indy Medium Support
Nike Indy Medium Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Medium Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 45
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Best seller
Nike Indy High Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 64.95
Nike One Fitted
Nike One Fitted Capo midlayer con zip a 1/4 Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Capo midlayer con zip a 1/4 Dri-FIT – Donna
CHF 52
Nike One Fitted
Nike One Fitted Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Canotta da training – Uomo
Nike Dri-FIT
Canotta da training – Uomo
CHF 37
Nike
Nike T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
Nike
T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Calze da running Micro Crew (1 paio)
Nike Run Lightweight
Calze da running Micro Crew (1 paio)
CHF 17
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Calze da running di media lunghezza (1 paio)
Nike Run Lightweight
Calze da running di media lunghezza (1 paio)
CHF 17
Nike Running Lightweight
Nike Running Lightweight Fantasmini (1 paio)
Nike Running Lightweight
Fantasmini (1 paio)
CHF 17
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Calze da training di media lunghezza (3 paia)
Nike Everyday Plus Cushioned
Calze da training di media lunghezza (3 paia)
CHF 20
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
Nike Everyday Plus Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
CHF 32
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
CHF 52
Storie correlate