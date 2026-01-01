Cappelli da donna: la funzionalità incontra lo stile
Vuoi sapere perché i cappelli da donna Nike sono un accessorio essenziale per l'allenamento? Semplice: uniscono il lato estetico a quello funzionale. Ideati per proteggerti dalla pioggia e dal sole, ti aiutano ad affrontare qualsiasi attività all'aria aperta. Dai trucker agli snapback con loghi di grande impatto, abbiamo un modello adatto a ogni stile. Lasciati tentare dalle versioni con tonalità vivaci oppure vai sul sicuro con i colori neutri, facili da abbinare ai tuoi capi sportivi preferiti. Su ogni cappellino da donna non può ovviamente mancare l'iconico Swoosh, il marchio di qualità Nike.
Quando la temperatura sale, l'esclusiva tecnologia Nike Dri-FIT ti assicura il massimo comfort, sia che tu stia correndo su pista o in montagna. L'innovativo tessuto allontana il sudore, facendolo evaporare rapidamente e lasciando la pelle fresca e asciutta. In più, grazie alla tecnologia Nike Storm-FIT ADV, puoi contare su tessuti antivento resistenti all'acqua e dettagli all'avanguardia, per sentirti a tuo agio anche in condizioni climatiche avverse.
I cappelli da donna Nike sono progettati per durare: tutto merito dei materiali di altissima qualità. Perfetti da indossare tutti i giorni, i morbidi cappellini femminili in cotone offrono una traspirabilità eccezionale. Gli occhielli e gli inserti in mesh donano ulteriore freschezza quando il tuo workout si fa più duro. Per le attività a elevata intensità, scegli i cappelli leggeri da donna in misto poliestere, comodi e resistenti. Facili da pulire, ti accompagneranno in tutte le tue avventure. Quando possibile, per produrre i cappelli da donna utilizziamo materiali più sostenibili come il poliestere riciclato. Il filato è ricavato da bottiglie in plastica, reti da pesca e vecchi tappeti recuperati dalla discarica. Fa tutto parte della campagna Nike Move to Zero, attraverso cui puntiamo a raggiungere zero emissioni nette di carbonio e zero rifiuti netti. Per partecipare a questa importante missione, cerca i cappelli femminili contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili.