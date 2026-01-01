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  2. Accessori
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  3. Cappelli, visiere e fasce
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  4. Cappelli

Cappelli da donna

(59)
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello essenziale con Swoosh in metallo
+2
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello essenziale con Swoosh in metallo
CHF 32
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Cappello da tennis essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Club
Cappello da tennis essenziale
CHF 37
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello essenziale Featherlight
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello essenziale Featherlight
CHF 35
NOCTA
NOCTA Cappello S.S.C. CS
Materiali riciclati
NOCTA
Cappello S.S.C. CS
CHF 37
Nike Fly
Nike Fly Cappello rinfrescante destrutturato Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello rinfrescante destrutturato Dri-FIT ADV
CHF 160
Nike Fly
Nike Fly Cappello morbido con Swoosh Dri-FIT
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello morbido con Swoosh Dri-FIT
CHF 35
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato
CHF 32
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club Cappello AeroBill strutturato
Materiali riciclati
Nike Storm-FIT ADV Club
Cappello AeroBill strutturato
CHF 42
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim
Nike Club
Cappello non strutturato in denim
CHF 40
Nike Fly
Nike Fly Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello destrutturato con design rifrangente Dri-FIT ADV
CHF 37
Nike Dri-FIT Pro
Nike Dri-FIT Pro Cappello strutturato Futura
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Pro
Cappello strutturato Futura
CHF 35
Nike Club
Nike Club Cappello essenziale con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello essenziale con Swoosh
CHF 30
Nike ACG Fly
Nike ACG Fly Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike ACG Fly
Cappello non strutturato
CHF 42
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato Golf Shield
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato Golf Shield
CHF 32
Nike Club
Nike Club Cappello strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello strutturato
CHF 35
Nike Dri-FIT ADV Fly
Nike Dri-FIT ADV Fly Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT ADV Fly
Cappello AeroBill AeroAdapt non strutturato
CHF 50
Jordan Club
Jordan Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello non strutturato
CHF 32
Jordan Jumpman Pro
Jordan Jumpman Pro Cappello regolabile
+1
Materiali riciclati
Jordan Jumpman Pro
Cappello regolabile
CHF 37
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con Swoosh
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con Swoosh
CHF 32
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con visiera curva
Jordan Rise
Cappello strutturato con visiera curva
CHF 35
Nike Club
Nike Club Cappello Unstructured Futura Wash
+3
Nike Club
Cappello Unstructured Futura Wash
CHF 32
Nike Club
Nike Club Cappello da gara strutturato
Nike Club
Cappello da gara strutturato
CHF 50
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato
CHF 32
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
CHF 40
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello trucker strutturato
Jordan Rise
Cappello trucker strutturato
CHF 37
NikeSKIMS
NikeSKIMS Cappello - Donna
Materiali riciclati
NikeSKIMS
Cappello - Donna
CHF 52
Nike Rise
Nike Rise Cappello strutturato con telaio ad A
Nike Rise
Cappello strutturato con telaio ad A
CHF 37
Jordan Fly "Festival"
Jordan Fly "Festival" Cappello non strutturato
Jordan Fly "Festival"
Cappello non strutturato
CHF 35
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Materiali riciclati
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
CHF 45
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim con patch
Nike Club
Cappello non strutturato in denim con patch
CHF 42
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello strutturato
Jordan Pro
Cappello strutturato
CHF 45
Jordan Club
Jordan Club Cappello regolabile da festival
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello regolabile da festival
CHF 32
Nike Club
Nike Club Cappello JDI essenziale
Nike Club
Cappello JDI essenziale
CHF 32
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con logo in metallo
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con logo in metallo
CHF 32
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello ACG essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello ACG essenziale
CHF 40
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Cappello regolabile
Jordan Club Cap
Cappello regolabile
CHF 32
Jordan Fly
Jordan Fly Cappello Jumpman
Jordan Fly
Cappello Jumpman
CHF 35
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato
Jordan Rise
Cappello strutturato
CHF 37
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato
CHF 32
Nike SB Club
Nike SB Club Cappello essenziale da skateboard
Nike SB Club
Cappello essenziale da skateboard
CHF 32
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con Jumpman in metallo
+1
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello strutturato con Jumpman in metallo
CHF 37
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con Jumpman in metallo
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello strutturato con Jumpman in metallo
CHF 37
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim
Nike Club
Cappello non strutturato in denim
CHF 42
Jordan Club
Jordan Club Cappello essenziale con visiera curva
+1
Jordan Club
Cappello essenziale con visiera curva
CHF 32
NOCTA
NOCTA Cappello Club
Materiali riciclati
NOCTA
Cappello Club
CHF 35
Nike Fly
Nike Fly Cappello Puffer Trapper non strutturato
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello Puffer Trapper non strutturato
CHF 42
Jordan Flight Club Pro
Jordan Flight Club Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Jordan Flight Club Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
CHF 45
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Cappello Dri-FIT Club non strutturato
Materiali riciclati
Nike After Dark Tour
Cappello Dri-FIT Club non strutturato
CHF 30
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello trucker strutturato
Jordan Rise
Cappello trucker strutturato
CHF 37
NikeSKIMS
NikeSKIMS Cappello - Donna
Materiali riciclati
NikeSKIMS
Cappello - Donna
CHF 52
Nike Rise
Nike Rise Cappello strutturato con telaio ad A
Nike Rise
Cappello strutturato con telaio ad A
CHF 37
Jordan Fly "Festival"
Jordan Fly "Festival" Cappello non strutturato
Jordan Fly "Festival"
Cappello non strutturato
CHF 35
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Materiali riciclati
Jordan Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
CHF 45
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim con patch
Nike Club
Cappello non strutturato in denim con patch
CHF 42
Jordan Pro
Jordan Pro Cappello strutturato
Jordan Pro
Cappello strutturato
CHF 45
Jordan Club
Jordan Club Cappello regolabile da festival
Materiali riciclati
Jordan Club
Cappello regolabile da festival
CHF 32
Nike Club
Nike Club Cappello JDI essenziale
Nike Club
Cappello JDI essenziale
CHF 32
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello strutturato con logo in metallo
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello strutturato con logo in metallo
CHF 32
Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club Cappello ACG essenziale
Materiali riciclati
Nike Dri-FIT Club
Cappello ACG essenziale
CHF 40
Jordan Club Cap
Jordan Club Cap Cappello regolabile
Jordan Club Cap
Cappello regolabile
CHF 32
Jordan Fly
Jordan Fly Cappello Jumpman
Jordan Fly
Cappello Jumpman
CHF 35
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato
Jordan Rise
Cappello strutturato
CHF 37
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato
Materiali riciclati
Nike Club
Cappello non strutturato
CHF 32
Nike SB Club
Nike SB Club Cappello essenziale da skateboard
Nike SB Club
Cappello essenziale da skateboard
CHF 32
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con Jumpman in metallo
+1
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello strutturato con Jumpman in metallo
CHF 37
Jordan Rise
Jordan Rise Cappello strutturato con Jumpman in metallo
Materiali riciclati
Jordan Rise
Cappello strutturato con Jumpman in metallo
CHF 37
Nike Club
Nike Club Cappello non strutturato in denim
Nike Club
Cappello non strutturato in denim
CHF 42
Jordan Club
Jordan Club Cappello essenziale con visiera curva
+1
Jordan Club
Cappello essenziale con visiera curva
CHF 32
NOCTA
NOCTA Cappello Club
Materiali riciclati
NOCTA
Cappello Club
CHF 35
Nike Fly
Nike Fly Cappello Puffer Trapper non strutturato
Materiali riciclati
Nike Fly
Cappello Puffer Trapper non strutturato
CHF 42
Jordan Flight Club Pro
Jordan Flight Club Pro Cappello essenziale con visiera piatta
Jordan Flight Club Pro
Cappello essenziale con visiera piatta
CHF 45
Nike After Dark Tour
Nike After Dark Tour Cappello Dri-FIT Club non strutturato
Materiali riciclati
Nike After Dark Tour
Cappello Dri-FIT Club non strutturato
CHF 30

Cappelli da donna: la funzionalità incontra lo stile

Vuoi sapere perché i cappelli da donna Nike sono un accessorio essenziale per l'allenamento? Semplice: uniscono il lato estetico a quello funzionale. Ideati per proteggerti dalla pioggia e dal sole, ti aiutano ad affrontare qualsiasi attività all'aria aperta. Dai trucker agli snapback con loghi di grande impatto, abbiamo un modello adatto a ogni stile. Lasciati tentare dalle versioni con tonalità vivaci oppure vai sul sicuro con i colori neutri, facili da abbinare ai tuoi capi sportivi preferiti. Su ogni cappellino da donna non può ovviamente mancare l'iconico Swoosh, il marchio di qualità Nike.


Quando la temperatura sale, l'esclusiva tecnologia Nike Dri-FIT ti assicura il massimo comfort, sia che tu stia correndo su pista o in montagna. L'innovativo tessuto allontana il sudore, facendolo evaporare rapidamente e lasciando la pelle fresca e asciutta. In più, grazie alla tecnologia Nike Storm-FIT ADV, puoi contare su tessuti antivento resistenti all'acqua e dettagli all'avanguardia, per sentirti a tuo agio anche in condizioni climatiche avverse.


I cappelli da donna Nike sono progettati per durare: tutto merito dei materiali di altissima qualità. Perfetti da indossare tutti i giorni, i morbidi cappellini femminili in cotone offrono una traspirabilità eccezionale. Gli occhielli e gli inserti in mesh donano ulteriore freschezza quando il tuo workout si fa più duro. Per le attività a elevata intensità, scegli i cappelli leggeri da donna in misto poliestere, comodi e resistenti. Facili da pulire, ti accompagneranno in tutte le tue avventure. Quando possibile, per produrre i cappelli da donna utilizziamo materiali più sostenibili come il poliestere riciclato. Il filato è ricavato da bottiglie in plastica, reti da pesca e vecchi tappeti recuperati dalla discarica. Fa tutto parte della campagna Nike Move to Zero, attraverso cui puntiamo a raggiungere zero emissioni nette di carbonio e zero rifiuti netti. Per partecipare a questa importante missione, cerca i cappelli femminili contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili.