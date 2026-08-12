Sneakers e scarpe blu

(188)
Nike P-6000 "Denim"
Nike P-6000 "Denim" Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
CHF 135
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
CHF 150
Air Force 1 '07 LV8 "Denim"
Air Force 1 '07 LV8 "Denim" Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
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Book 2 "Tigers"
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Nike Tennis Centre SE “Florette”
Nike Tennis Centre SE “Florette” Scarpa – Donna
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NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Scarpa – Donna
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CHF 195
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Scarpa da running su strada – Uomo
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Nike Revolution 7
Scarpa da running su strada – Uomo
CHF 75
Jordan 1 Low Alt
Jordan 1 Low Alt Scarpa – Bambini
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Scarpa – Bambini
CHF 85
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Scarpa – Uomo
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Nike Ava X
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KD19
KD19 Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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Nike Vapor Pro 3
Nike Vapor Pro 3 Scarpa da tennis per campi in terra rossa - Uomo
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Nike P-6000
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Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
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Nike Ava X Mesh
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CHF 75
Nike GP Challenge 1.5 PRM
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CHF 185
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Nike Vomero Plus Scarpa da running su strada – Uomo
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Scarpa da running su strada – Uomo
CHF 210
Nike Air Max 95 SP
Nike Air Max 95 SP Scarpa – Uomo
Disponibile su SNKRS
Nike Air Max 95 SP
Scarpa – Uomo
CHF 240
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Scarpa – Uomo
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Nike Air Max 90 Drift Scarpa – Uomo
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Nike ReactX Rejuven8 Ciabatta – Uomo
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
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Nike Air Max 95 Big Bubble
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LeBron XXIII
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Nike Swoosh 1
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Scarpa – Bebè e bimbo/a
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Nike V5 RNR Scarpa – Bambino/a
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CHF 75
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Scarpa da running su strada – Uomo
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Scarpa da running su strada – Uomo
CHF 185
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Scarpa da basket personalizzabile
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Scarpa da basket personalizzabile
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Luka 5
Luka 5 Scarpa da basket – Bambino/a
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Nike Moon Shoe OG
Nike Moon Shoe OG Scarpa – Uomo
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CHF 115
Kobe III Protro
Kobe III Protro Scarpa da basket
Disponibile su SNKRS
Kobe III Protro
Scarpa da basket
CHF 230
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Scarpa da running – Ragazzo/a
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CHF 57
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Kobe IX Elite Low EM Protro Scarpa da basket
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Scarpa da basket
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Scarpa da basket – Uomo
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Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Scarpa – Bambino/a
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CHF 80
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Scarpa da running su strada da uomo
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Scarpa da running su strada da uomo
CHF 170
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Nike Victori One Ciabatta da doccia - Uomo
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Ciabatta da doccia - Uomo
CHF 37
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
CHF 135
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio alto per erba artificiale
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio alto per erba artificiale
CHF 150
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
CHF 350
Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
CHF 380
Jordan NOLA
Jordan NOLA Ciabatta - Donna
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Ciabatta - Donna
CHF 52
Jordan 23/7.2 EasyOn
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CHF 70
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Ciabatta – Uomo
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Ciabatta – Uomo
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
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Nike Air Max 95 Big Bubble
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LeBron XXIII
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Nike Victori One Ciabatta da doccia - Uomo
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Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Scarpa da calcio personalizzabile a taglio basso per terreni compatti
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite By You
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Jordan NOLA
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Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Scarpa – Bebè e bimbo/a
Jordan 23/7.2 EasyOn
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CHF 70

Scarpe e sneakers blu: scopri il tuo potenziale

Dalle corse impegnative e dai circuiti hardcore alle routine di allenamento in palestra che superano i limiti, la selezione di scarpe blu Nike offre opzioni adatte a ogni sport e disciplina. Trovi modelli dal profilo alto o basso, per adattarsi al tuo stile di movimento. Opta per le versioni aderenti per una sensazione di sicurezza e stabilità, oppure scegli la flessibilità delle chiusure con lacci. Sotto il piede, l'ammortizzazione che assorbe gli urti ti offre la protezione di cui hai bisogno per andare avanti. Abbiamo iniziato la nostra storia con un paio di scarpe da running. Non sorprende quindi che la realizzazione di scarpe di qualità professionale sia una parte fondamentale di ciò che facciamo.


Supporta le tue prestazioni


Affinare le tue abilità richiede uno sforzo particolare al corpo. Per questo, le nostre scarpe blu presentano un'ammortizzazione di supporto sotto il piede. La schiuma ReactX permette una corsa fluida e confortevole, con una sensazione di grande leggerezza. Inoltre, le proprietà di ritorno di energia che la contraddistinguono ti aiutano ad andare avanti quando il gioco si fa duro. Per la massima reattività ed elasticità, scegli le scarpe blu dotate delle nostre iconiche unità Air, che assorbono la potenza dei tuoi movimenti per poi spingerti verso il tuo obiettivo.


Con i piedi ben saldi per terra


Trova il modello giusto per te nella nostra gamma di scarpe blu. Per allenarti su superfici urbane dure, cerca le resistenti suole in gomma con design leggermente tramato: ti offrono il controllo e la sicurezza di cui hai bisogno senza aggiungere ingombro indesiderato. Inoltre, sono pensate per resistere a un uso intensivo. Per uscire all'aperto, abbiamo scarpe da trail specializzate per aiutarti a goderti il viaggio. I battistrada direzionali offrono una trazione eccezionale su terreni bagnati o irregolari, mentre i materiali resistenti all'acqua e i collari aderenti proteggono dalla pioggia, dallo sporco e dai detriti.


Vola durante l'allenamento


Le scarpe sportive giuste ti danno la libertà di muoverti. Per questo, progettiamo le nostre sneakers blu con tomaie di alta qualità che favoriscono una gamma di movimenti naturale. Cerca le fibre flessibili che si allungano con te. Proponiamo anche scarpe blu con proprietà traspiranti, che consentono all'aria di circolare intorno ai piedi. Ciò significa che puoi eliminare rapidamente il calore in eccesso e mantenere la freschezza più a lungo. Vuoi aumentare la tua forza e resistenza in palestra? Scegli i modelli con piatto suola Hyperlift integrato, per una maggiore stabilità e sicurezza.


Mostra il tuo stile


Vuoi allenarti duramente e vuoi farlo con stile. Le nostre scarpe blu sono disponibili in diverse varianti di colore per adattarsi alla tua personalità. Scegli le scarpe color azzurro per un look più delicato, oppure opta per i modelli blu royal per un tocco vivace e deciso. Cerchi scarpe versatili che si abbinino a tutto? Le sneakers blu scuro sono l'ideale.


Il futuro dello sport


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le scarpe blu Nike contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri, usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.