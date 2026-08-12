  1. Basketball
    2. /
  2. Abbigliamento
    3. /
  3. Pantaloni e tights

Donna Basketball Pantaloni e tights

(6)
WNBA Legends
WNBA Legends Pantaloni da basket in tessuto Nike
Materiali riciclati
WNBA Legends
Pantaloni da basket in tessuto Nike
CHF 115
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (destra) – Donna
CHF 57
Jordan Sport
Jordan Sport Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
Jordan Sport
Tights da basket a vita alta e gamba singola (sinistra) – Donna
CHF 57
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
Jordan Sport
Shorts 13 cm - Donna
CHF 45
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts a vita alta con stampa 13 cm Dri-FIT – Donna
CHF 52
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts da ciclista a vita alta 18 cm – Donna
28% di sconto