Shorts da danza: progettati per il movimento
Dai il massimo a ogni movimento con la flessibilità dei nostri shorts per la danza. Nella nostra collezione troverai il modello ideale per la tua disciplina, dalla breakdance alla danza classica e al jazz. Scegli tra capi super confortevoli ed elastici, progettati per avvolgere le gambe evitando qualsiasi attrito. Cerca i pantaloncini con tecnologia Dri-FIT, che allontana il sudore dal corpo facendolo evaporare in fretta. Trovi anche shorts realizzati in tessuto InfinaSoft, leggero e durevole, morbido a contatto con la pelle e perfetto per tutti i movimenti.
Vuoi dar sfoggio della tua personalità in pista? Lascia fare a noi. Puoi scegliere tra il classico nero, le versatili tonalità neutre e i colori più accesi e vivaci. I pantaloncini cargo con fit ampio sono perfetti per l'hip-hop, oltre ad avere tante tasche in cui riporre gli oggetti più importanti. Gli shorts da ciclista Nike, invece, modellano la figura accompagnandoti in ogni sequenza della tua routine. Gli shorts per la danza realizzati in tessuto French Terry donano il giusto comfort e favoriscono la circolazione dell'aria. Inoltre, con l'elastico in vita e la coulisse regolabile puoi tenere tutto in ordine anche nelle sessioni di ballo più intense. E per le fasi di riscaldamento e raffreddamento, gli shorts per l'hip-hop con fodera in fleece ti danno tutta la comodità indispensabile.
Allenati al massimo livello con i nostri shorts per la danza da uomo e da donna progettati per ottimizzare le tue prestazioni, con ampi spacchi laterali che ti permettono di allungarti e piegarti con facilità. In più, hai la possibilità di fare la scelta giusta per te e per il pianeta: nell'ambito della campagna Nike Move to Zero, infatti, realizziamo alcuni dei nostri prodotti in materiali riciclati. Il nostro obiettivo è azzerare le emissioni di carbonio e gli sprechi e anche tu puoi fare la tua parte, scegliendo gli articoli contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili.