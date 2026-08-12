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Joggers e pantaloni da danza

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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
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CHF 35
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
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CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Shorts – Bambina/Ragazza
Best seller
Nike Pro
Shorts – Bambina/Ragazza
CHF 32
Nike Pro Leak Protection
Nike Pro Leak Protection Shorts Dri-FIT per il ciclo – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro Leak Protection
Shorts Dri-FIT per il ciclo – Bambina/Ragazza
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Shorts Dri-FIT (Taglia grande) – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts Dri-FIT (Taglia grande) – Bambina/Ragazza
CHF 32
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings – Ragazza
Best seller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings – Ragazza
CHF 42
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni in fleece – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Pantaloni in fleece – Ragazza
CHF 70
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings (Taglia grande) - Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro Dri-FIT
Leggings (Taglia grande) - Ragazza
CHF 42
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni in tessuto – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Pantaloni in tessuto – Ragazza
CHF 70

Pantaloni da danza: aggiungi comfort alla tua performance

Affronta qualsiasi coreografia con i pantaloni da danza Nike. A lezione o sul palcoscenico, la nostra collezione è pensata per farti eseguire al meglio qualsiasi posizione. Muoversi liberamente è fondamentale per una performance di qualità. Ecco perché tutti i nostri capi sono realizzati per offrirti una comodità eccezionale. Prova i pantaloni da danza larghi sulle gambe che non ostacolano salti e piroette, oppure i capi con vita elastica e coulisse interna particolarmente confortevoli. E non è tutto: puoi creare look a strati abbinando i nostri joggers oversize per la danza a leggings o shorts per un maggiore calore.


Non vuoi che il freddo metta in pausa la tua improvvisazione di street dance? Assicurati la giusta protezione con i nostri pantaloni da danza hip-hop in fleece semi-spazzolato di peso medio, lisci all'esterno e morbidi all'interno, che ti danno un tocco di stile streetwear grazie al taglio largo. Abbinali a una felpa con cappuccio o scegli un modello con orli elasticizzati che metta in risalto le tue sneakers firmate Nike.


Nella danza, il riscaldamento e il raffreddamento sono due tra i momenti più importanti. I nostri pantaloni da danza sono realizzati con tessuti innovativi, che garantiscono il comfort ideale in entrambe le fasi. I modelli in poliestere leggero offrono traspirabilità, mentre la tecnologia Dri-FIT aiuta a eliminare il sudore favorendo la massima freschezza. Se hai bisogno di spazio, scopri i joggers da danza Nike con tasche che ti consentono di tenere a portata di mano gli oggetti essenziali, oppure punta sulle versioni cargo con ancora più tasche per un look di sicuro impatto.