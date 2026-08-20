Borse tote per workout: indispensabili per la vita di tutti i giorni
Tieni al sicuro il tuo completo da allenamento grazie alle borse tote per workout della collezione Nike. Scopri tanti design versatili, da indossare in vari modi, e spaziosi quanto basta per contenere l'attrezzatura, le scarpe e la borraccia. Indossa la tua borsa tote da palestra sulla spalla, per avere le mani libere, o afferrala al volo quando sei di fretta. Le capienti tasche interne ti aiutano a tenere i tuoi oggetti in ordine, mentre le chiusure con zip offrono maggiore sicurezza. Dai un'occhiata anche ai modelli con tasche esterne, ideali per accedere facilmente al contenuto, come chiavi o portafoglio.
Dopo una lunga sessione di allenamento, hai bisogno di una borsa tote da workout che sia semplice da portare a spalla. Nessun problema, abbiamo proprio quello che fa al caso tuo: esplora i modelli con tracolla imbottita, confortevole a contatto con la pelle. Inoltre, le versioni regolabili ti permettono di adattare la lunghezza fino a ottenere quella desiderata. Ti alleni dopo il lavoro? Scegli una borsa tote da palestra con tasca interna per riporre il tuo laptop, così potrai sfrecciare dall'ufficio al tuo corso fitness senza perdere tempo.
Assicurare una corretta idratazione è essenziale dopo lo sport: ecco perché le nostre borse tote da palestra sono dotate di pratici inserti laterali per le borracce. Esplora anche i design con isolamento in PEVA di grado alimentare per tenere il cibo sempre freddo o caldo. Non possono ovviamente mancare le capienti tote da workout con pannelli in tessuto espandibili, che moltiplicano lo spazio quando serve.
Abbiamo un obiettivo: proteggere il nostro pianeta. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca una borsa tote da palestra Nike contrassegnata dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.