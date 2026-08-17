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Tute per il Nike Black Friday 2026

Nike Air
Nike Air Track pants in tessuto – Ragazzo/a
Nike Air
Track pants in tessuto – Ragazzo/a
28% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
29% di sconto
Nike Air
Nike Air Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
Nike Air
Giacca utility ibrida con zip a tutta lunghezza – Uomo
29% di sconto
Paris Saint-Germain Strike – Terza
Paris Saint-Germain Strike – Terza Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain Strike – Terza
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Track jacket con zip a tutta lunghezza - Donna
29% di sconto
Paris Saint-Germain Strike – Quarta
Paris Saint-Germain Strike – Quarta Tuta da calcio in maglia Jordan Dri-FIT – Bambino/a
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain Strike – Quarta
Tuta da calcio in maglia Jordan Dri-FIT – Bambino/a
29% di sconto
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni jogger a vita media – Donna
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni jogger a vita media – Donna
29% di sconto
Nike Advantage
Nike Advantage Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Advantage
Pantaloni da tennis a vita media Dri-FIT – Donna
29% di sconto
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Pantaloni – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport Classic
Pantaloni – Uomo
28% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni jogger in fleece – Uomo
+1
Nike Tech
Pantaloni jogger in fleece – Uomo
29% di sconto
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Tuta da calcio Nike Dri-FIT - Ragazzo/a
Materiali riciclati
Kylian Mbappé Academy
Tuta da calcio Nike Dri-FIT - Ragazzo/a
30% di sconto
Air Jordan
Air Jordan Track jacket – Uomo
Materiali riciclati
Air Jordan
Track jacket – Uomo
29% di sconto
Atlético de Madrid Strike – Terza
Atlético de Madrid Strike – Terza Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Atlético de Madrid Strike – Terza
Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
29% di sconto
Chelsea FC Strike – Terza
Chelsea FC Strike – Terza Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike – Terza
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT Total 90 – Uomo
29% di sconto
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
29% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni plissettati – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Pantaloni plissettati – Donna
29% di sconto
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantaloni da track - Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Pantaloni da track - Donna
29% di sconto
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca plissettata – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Giacca plissettata – Donna
29% di sconto
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
Jordan Sport Crossover
Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
Nike Stride
Nike Stride Giacca da training Repel UV – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Stride
Giacca da training Repel UV – Bambino/a
28% di sconto
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Pantaloni da riscaldamento – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport JAM
Pantaloni da riscaldamento – Uomo
29% di sconto
Paris Saint-Germain Strike – Quarta
Paris Saint-Germain Strike – Quarta Pantaloni da calcio in maglia Jordan Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain Strike – Quarta
Pantaloni da calcio in maglia Jordan Dri-FIT – Uomo
28% di sconto
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Giacca Anthem da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
FC Barcelona Strike Fourth
Giacca Anthem da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
29% di sconto

Tute per il Nike Black Friday: potenzia il tuo allenamento

Con il sole o con la pioggia, lo sport non si ferma mai. E anche tu puoi continuare ad allenarti grazie alle tute del Nike Black Friday, progettate per tenerti al caldo e farti sentire a tuo agio in ogni stagione. Scopri le silhouette essenziali realizzate per agevolare i movimenti e vestirsi comodamente a strati. In più, i tessuti innovativi lasciano respirare la pelle. Esplora l'ampia gamma di vestibilità e stili pensati per atleti e atlete di ogni età e corporatura.


Prova la freschezza del tessuto Nike Dri-FIT


Corsa, calcio o atletica leggera: fare sport significa sudare. Le tute della selezione per il Nike Black Friday sono dotate dell'innovativa tecnologia Nike Dri-FIT, la stessa che usiamo per gli sportivi e le sportive professionisti. Il tessuto traspirante allontana l'umidità, facendola evaporare rapidamente. In aggiunta, le trame traspiranti permettono all'aria di circolare, aiutandoti a disperdere il calore in eccesso. Il risultato? Pelle fresca e asciutta più a lungo, per allenarti al meglio.


Dai il tuo massimo


Per contribuire alle vittorie della tua squadra, devi prepararti ad affrontare qualsiasi condizione meteo. Le tute del Black Friday Nike con fit aerodinamico ti risparmiano distrazioni inutili. Lasciati conquistare dai piccoli dettagli che fanno la differenza, come la zip alla caviglia per mettere e togliere i pantaloni in un lampo oppure i bordi a costine per tenere la tuta ben ferma. Quando il clima diventa particolarmente freddo, punta sui capi avvolgenti da indossare sotto la tua divisa.


Esalta le tue performance


Quando si parla di velocità, ogni grammo conta. E le tute del Black Friday Nike sono al tuo fianco: i tessuti leggeri e confortevoli ti tengono al caldo, senza appesantirti. E se inizi a sudare, le fodere in mesh lasciano passare l'aria. Le zone di ventilazione strategiche offrono ulteriore raffreddamento proprio dove ne hai più bisogno. Non possono mancare le tasche con zip per portare con te snack, smartphone e oggetti personali mentre sei fuori casa.


Ispira le prossime generazioni


Noi di Nike crediamo che gli atleti e le atlete in erba meritino gli stessi capi degli sportivi e delle sportive professionisti. Ecco perché tra le tute del Black Friday Nike trovi anche le taglie più piccole, realizzate con gli stessi tessuti resistenti dei modelli per adulti. Inoltre, la flessibilità è totale, per aiutarli a muoversi in libertà, mentre il fleece è morbidissimo a contatto con il corpo e liscio all'esterno. E grazie alla fascia elastica in vita, la tuta sta sempre al suo posto.