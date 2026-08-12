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Black Friday 2026 di Nike: basket

Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside T-shirt boxy Nike NBA – Uomo
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Jordan Heir Series 2 "Seafoam"
Jordan Heir Series 2 "Seafoam" Scarpa da basket
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Jordan Sport
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Luka 77
Luka 77 Scarpa da basket – Ragazzo/a
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Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers T-shirt Nike NBA – Uomo
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Luka 5
Luka 5 Scarpa – Bambino/a
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LeBron "Old Glory"
LeBron "Old Glory" T-shirt da basket Nike – Uomo
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Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Scarpa da basket
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Giannis Freak 7 "Ignition"
Giannis Freak 7 "Ignition" Scarpa da basket
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LeBron XXIII "Motor King"
LeBron XXIII "Motor King" Scarpa da basket
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KD18 "International Blue"
KD18 "International Blue" Scarpa da basket
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LeBron XXIII "Shoe Bag"
LeBron XXIII "Shoe Bag" Scarpa da basket
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Ja Morant T-shirt Nike NBA – Uomo
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Luka 5 "Venom"
Luka 5 "Venom" Scarpa da basket – Ragazzi
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Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
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Sabrina 3 "Gamer"
Sabrina 3 "Gamer" Scarpa da basket
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Air Jordan 40
Air Jordan 40 Scarpa da basket
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Jordan Heir Series 2 "Oh Sheila" Scarpa da basket
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Luka 5 "Luka Lifestyle" Scarpa da basket – Ragazzi
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Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Scarpa da basket
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LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Scarpa – Bambino/a
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Jordan Maniche UV da basket
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A'One "Lem and Lime"
A'One "Lem and Lime" Scarpa da basket A'ja Wilson
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Black Friday Nike sulle maglie da basket 2026: sfoggia i tuoi colori del cuore

Nulla dona un tocco urban al tuo stile come una maglia da basket. E non c'è niente di meglio di un'iconica maglia dell'NBA per sfoggiare la tua passione, in campo o sugli spalti. I colori potranno essere diversi, ma ogni modello è frutto dell’impegno di Nike per l'innovazione. Ne dà prova la tecnologia Dri-FIT, che allontana il sudore e ne favorisce l'evaporazione per mantenere la pelle fresca e asciutta. Gli sconti del Black Friday di Nike sugli articoli da basket sono un'occasione perfetta per trovare i capi di cui hai bisogno.

Se cerchi qualcosa di diverso dalle solite sneakers dal taglio alto, scegli le scarpe da basket. Ciascuno dei classici modelli Nike, dalle Jordan alle LeBron, è un concentrato di tecnologia. I materiali leggeri e traspiranti offrono il massimo comfort, mentre il supporto interno e l'ammortizzazione donano protezione e sicurezza.

Abbiamo migliorato il controllo della trazione delle suole, insieme agli innovativi lacci che permettono di tenere il piede ben saldo durante qualsiasi movimento. Facile capire perché i migliori giocatori non possano fare a meno di queste scarpe. Adesso tocca a te: approfitta degli sconti per il Black Friday di Nike sulle maglie e sulle scarpe da basket.