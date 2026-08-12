Scarpe per andare a scuola Nike: supporta il suo percorso
Sei alla ricerca di scarpe per la scuola pensate per accompagnare il tuo campione o la tua campionessa? Nella gamma Nike trovi modelli ideali per qualsiasi outfit scolastico. Le versioni tutte nere con logo tono su tono sono una scelta elegante e pratica per le giornate in classe. E quando è il momento di muoversi, ci sono scarpe con suole antitraccia, perfette per l'educazione fisica e l'allenamento indoor.
I ragazzi e le ragazze in continuo movimento hanno bisogno di un supporto efficace per le articolazioni e i muscoli. Per questo, abbiamo progettato le nostre scarpe Back to school con un'ammortizzazione in schiuma soffice sotto il piede, che assorbe l'impatto di ogni passo, salto e falcata, offrendo un comfort duraturo, indipendentemente dagli impegni della giornata. La suola è dotata di un battistrada testurizzato per garantire la stabilità su superfici bagnate o irregolari.
Sia che stiano affinando le loro abilità in casa in autonomia, sia che stiano rappresentando la loro squadra sul campo da gioco, le scarpe sportive Nike per la scuola aiutano a rimanere con i piedi ben saldi. I modelli con tacchetti offrono la massima stabilità per gli sport all'aperto, mentre le suole in gomma con battistrada leggermente testurizzato sono ideali per i pavimenti lucidi delle palestre. Scopri le acclamate unità Air inserite nelle suole: forniscono una sensazione di elasticità e reattività per migliorare le prestazioni. Non dimenticare le pratiche fascette sul tallone e sulla linguetta, per cambiare le scarpe in modo facile e veloce.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le scarpe per l'attività motoria a scuola con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.