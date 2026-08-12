Scarpe per la scuola

Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
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Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
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Nike P-6000
Nike P-6000 Scarpa
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Nike P-6000
Scarpa
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Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
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NIke Air Force 1
NIke Air Force 1 Scarpa – Ragazzo/a
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Scarpa – Ragazzo/a
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Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Scarpa - Ragazzi
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Scarpa - Ragazzi
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Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Scarpa – Ragazzo/a
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Scarpa – Ragazzo/a
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Scarpa – Ragazzo/a
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Scarpa – Ragazzo/a
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Scarpa – Ragazzo/a
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Nike Air Max Plus
Scarpa – Ragazzo/a
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Nike P-6000
Nike P-6000 Scarpa – Ragazzo/a
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Scarpa – Ragazzo/a
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Scarpa con dettagli rifrangenti – Donna
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Scarpa con dettagli rifrangenti – Donna
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Scarpa – Uomo
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Nike P-6000
Nike P-6000 Scarpa
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Scarpa
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Nike Air Rift
Nike Air Rift Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
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Nike Air Rift Mesh
Nike Air Rift Mesh Scarpa – Donna
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Scarpa – Donna
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Nike Air Rift
Nike Air Rift Scarpa – Donna
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Nike Air Rift
Scarpa – Donna
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Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Scarpa – Ragazzo/a
Materiali riciclati
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Scarpa – Ragazzo/a
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Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
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Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
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Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa - Uomo
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Scarpa - Uomo
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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
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Nike P-6000
Nike P-6000 Scarpa
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Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
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Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
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Scarpa da calcio a taglio basso per terreni compatti
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Scarpe per andare a scuola Nike: supporta il suo percorso

Sei alla ricerca di scarpe per la scuola pensate per accompagnare il tuo campione o la tua campionessa? Nella gamma Nike trovi modelli ideali per qualsiasi outfit scolastico. Le versioni tutte nere con logo tono su tono sono una scelta elegante e pratica per le giornate in classe. E quando è il momento di muoversi, ci sono scarpe con suole antitraccia, perfette per l'educazione fisica e l'allenamento indoor.


I ragazzi e le ragazze in continuo movimento hanno bisogno di un supporto efficace per le articolazioni e i muscoli. Per questo, abbiamo progettato le nostre scarpe Back to school con un'ammortizzazione in schiuma soffice sotto il piede, che assorbe l'impatto di ogni passo, salto e falcata, offrendo un comfort duraturo, indipendentemente dagli impegni della giornata. La suola è dotata di un battistrada testurizzato per garantire la stabilità su superfici bagnate o irregolari.


Sia che stiano affinando le loro abilità in casa in autonomia, sia che stiano rappresentando la loro squadra sul campo da gioco, le scarpe sportive Nike per la scuola aiutano a rimanere con i piedi ben saldi. I modelli con tacchetti offrono la massima stabilità per gli sport all'aperto, mentre le suole in gomma con battistrada leggermente testurizzato sono ideali per i pavimenti lucidi delle palestre. Scopri le acclamate unità Air inserite nelle suole: forniscono una sensazione di elasticità e reattività per migliorare le prestazioni. Non dimenticare le pratiche fascette sul tallone e sulla linguetta, per cambiare le scarpe in modo facile e veloce.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le scarpe per l'attività motoria a scuola con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.