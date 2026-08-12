Outfit per il primo giorno di scuola

(616)
Nike Club Rules
Nike Club Rules Maglia Oxford a manica lunga – Uomo
Materiali riciclati
Nike Club Rules
Maglia Oxford a manica lunga – Uomo
CHF 115
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Pantaloni da tennis – Uomo
NikeCourt Heritage
Pantaloni da tennis – Uomo
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Skort – Ragazza
CHF 52
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
+2
Best seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
CHF 94.95
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni jogger in fleece – Uomo
Best seller
Nike Tech
Pantaloni jogger in fleece – Uomo
CHF 115
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
Best seller
Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
CHF 135
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Giacca puffer ampia Therma-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Sportswear PrimaLoft®
Giacca puffer ampia Therma-FIT – Uomo
CHF 170
Felpa in fleece Nike Studio, peso medio
Felpa in fleece Nike Studio, peso medio Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Felpa in fleece Nike Studio, peso medio
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 80
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa girocollo oversize – Donna
+1
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa girocollo oversize – Donna
CHF 70
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Best seller
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
CHF 52
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
CHF 75
Nike One
Nike One Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike One
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
CHF 45
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt – Uomo
Nike Sportswear Club
T-shirt – Uomo
CHF 30
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt da training – Uomo
+1
Best seller
Nike Dri-FIT
T-shirt da training – Uomo
CHF 37
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Polo da tennis – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Dri-FIT
Polo da tennis – Uomo
CHF 52
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
CHF 80
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts versatili Dri-FIT non foderati 18 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Shorts versatili Dri-FIT non foderati 18 cm – Uomo
CHF 70
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Calze alla caviglia split-toe leggere
Nike Everyday Plus "Rift"
Calze alla caviglia split-toe leggere
CHF 17
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Calze leggere di media lunghezza split-toe (1 paio)
Nike Everyday Plus "Rift"
Calze leggere di media lunghezza split-toe (1 paio)
CHF 17
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 75
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
Best seller
Nike One
Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
CHF 52
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike One Seamless Front
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 57
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Best seller
Nike Indy High Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 64.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Donna
CHF 125
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
Best seller
Nike One
Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 64.95
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Best seller
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
CHF 70
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
CHF 105
Nike Windrunner
Nike Windrunner Giacca in denim oversize – Donna
Best seller
Nike Windrunner
Giacca in denim oversize – Donna
CHF 145
Nike One Classic
Nike One Classic Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike One Classic
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike One Classic
Nike One Classic Canotta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike One Classic
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 35
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
+2
Best seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
CHF 80
Nike Tempo
Nike Tempo Top a manica lunga con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Tempo
Top a manica lunga con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Ragazza
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Leggings – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings – Ragazza
CHF 52
Nike Miler
Nike Miler Maglia da running a manica corta Dri-FIT – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Miler
Maglia da running a manica corta Dri-FIT – Bambino/a
CHF 37
Nike Miler
Nike Miler Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nike Miler
Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 35
Nike Mavn
Nike Mavn Maglia aderente a manica lunga con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Bambina/ragazza
Nike Mavn
Maglia aderente a manica lunga con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Bambina/ragazza
CHF 80
Nike MAVN
Nike MAVN Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 50
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings a vita alta – Bambina/ragazza
Nike Mavn
Leggings a vita alta – Bambina/ragazza
CHF 85
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Calze da training alla caviglia (3 paia)
Nike Everyday Lightweight
Calze da training alla caviglia (3 paia)
CHF 17
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Calze di media lunghezza (3 paia)
Nike Everyday Elevated
Calze di media lunghezza (3 paia)
CHF 20
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Ace Advantage
Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike Indy
Nike Indy Bra - Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Indy
Bra - Bambina/Ragazza
CHF 32
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
Best seller
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
Best seller
Nike Everyday Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
CHF 30
Nike Flow
Nike Flow Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike Flow
Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
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Nike One
Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 64.95
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
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Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
CHF 70
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
CHF 105
Nike Windrunner
Nike Windrunner Giacca in denim oversize – Donna
Best seller
Nike Windrunner
Giacca in denim oversize – Donna
CHF 145
Nike One Classic
Nike One Classic Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike One Classic
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike One Classic
Nike One Classic Canotta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike One Classic
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 35
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
+2
Best seller
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
CHF 80
Nike Tempo
Nike Tempo Top a manica lunga con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Tempo
Top a manica lunga con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Ragazza
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Leggings – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings – Ragazza
CHF 52
Nike Miler
Nike Miler Maglia da running a manica corta Dri-FIT – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Miler
Maglia da running a manica corta Dri-FIT – Bambino/a
CHF 37
Nike Miler
Nike Miler Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nike Miler
Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 35
Nike Mavn
Nike Mavn Maglia aderente a manica lunga con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Bambina/ragazza
Nike Mavn
Maglia aderente a manica lunga con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Bambina/ragazza
CHF 80
Nike MAVN
Nike MAVN Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 50
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings a vita alta – Bambina/ragazza
Nike Mavn
Leggings a vita alta – Bambina/ragazza
CHF 85
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Calze da training alla caviglia (3 paia)
Nike Everyday Lightweight
Calze da training alla caviglia (3 paia)
CHF 17
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Calze di media lunghezza (3 paia)
Nike Everyday Elevated
Calze di media lunghezza (3 paia)
CHF 20
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Ace Advantage
Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike Indy
Nike Indy Bra - Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Indy
Bra - Bambina/Ragazza
CHF 32
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
Best seller
Nazionale brasiliana 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
Best seller
Nike Everyday Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
CHF 30
Nike Flow
Nike Flow Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike Flow
Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95