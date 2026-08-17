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Scarpe chiodate, da pista e sprint

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Nike Zoom Rival Sprint
Nike Zoom Rival Sprint Scarpa chiodata per lo sprint
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Scarpa chiodata per lo sprint
CHF 99.95
Nike Zoom Rival Multi
Nike Zoom Rival Multi Scarpa chiodata per atletica multievento
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Scarpa chiodata per atletica multievento
CHF 99.95
Nike Zoom Rival Distance
Nike Zoom Rival Distance Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Nike Victory 2 "Keely Hodgkinson"
Nike Victory 2 "Keely Hodgkinson" Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
CHF 250
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
CHF 200
Nike Zoom Rival Jump
Nike Zoom Rival Jump Scarpa chiodata per il salto
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Scarpa chiodata per il salto
CHF 99.95
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC Scarpa chiodata da cross country
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Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Scarpa chiodata per lo sprint
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Scarpa chiodata per lo sprint
28% di sconto
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Scarpa chiodata per lo sprint
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Scarpa chiodata per lo sprint
29% di sconto
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Scarpa chiodata per lo sprint
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Scarpa chiodata per lo sprint
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Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Scarpa chiodata per atletica multievento
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Nike Victory 2
Nike Victory 2 Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Scarpa chiodata per atletica e gare sulla distanza
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Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Scarpa chiodata per il salto
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Scarpa chiodata per il salto
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Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Scarpa da gara per cross country e su strada
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Scarpe chiodate Nike: raggiungi le prestazioni migliori

Che tu debba gareggiare in pista o sfidare il cronometro, le nostre scarpe chiodate offrono la sicurezza di cui hai bisogno per dare il massimo. Proponiamo modelli indossate da alcuni dei migliori runner mezzofondisti al mondo. Scopri le scarpe con Flyplates in fibra di carbonio a tutta lunghezza, ideate per integrarsi con la base del sistema di supporto. Il risultato? Una sensazione propulsiva che favorisce l'avanzamento e riduce al minimo la perdita di velocità.


Le scarpe chiodate da sprint con basi di supporto forniscono stabilità e controllo sia nei rettilinei che nelle curve più impegnative. Trovi scarpe chiodate da running leggere e altamente reattive, dotate di piastre di trazione esterne resistenti che favoriscono una corsa stabile e una frenata sicura dopo la linea del traguardo. Sono disponibili anche versioni con chiodi sostituibili, ideali per affrontare diversi tipi di superficie della pista.


Corri nel massimo comfort con le scarpe chiodate da running con unità Air Zoom nell'avampiede. Sono costituite da due camere e donano una sensazione di energia e reattività dalla partenza al traguardo. L'ammortizzazione nel mesopiede e nel tallone contribuisce a mantenere un comfort eccellente anche sulle distanze più lunghe. La tomaia con tecnologia AtomKnit, versione evoluta della Flyknit, fornisce una calzata avvolgente e un'incredibile leggerezza. Inoltre, il singolo strato di mesh migliora la traspirabilità nelle zone in cui è più necessaria, aiutandoti a rimanere al fresco, mentre le fasce sull'arco plantare stabilizzano la parte centrale del piede rendendo la calzata ancora più sicura.


Vuoi fare un passo in più? Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli scarpe chiodate Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.