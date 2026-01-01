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Smanicato di peso medio Nike Football Therma-FIT Atlético Madrid Windrunner – Uomo - Nero/Smoke Grey/Sport Red

Materiali riciclati

Atlético de Madrid Windrunner

Gilet da calcio di peso medio Nike Therma-FIT – Uomo

30% di sconto

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Un modo sobrio per sostenere l'Atlético Madrid. Caratterizzato da un design minimal e discreto, questo gilet Therma-FIT è un capo versatile e senza fronzoli che ti tiene al caldo. L'isolamento è cucito in un design con motivo a V che strizza l'occhio alla classica giacca Windrunner. Il resistente tessuto esterno protegge dalla pioggia leggera e mantiene la pelle asciutta.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Sport Red
  • Stile: HM3174-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Atlético de Madrid Windrunner

30% di sconto

Un modo sobrio per sostenere l'Atlético Madrid. Caratterizzato da un design minimal e discreto, questo gilet Therma-FIT è un capo versatile e senza fronzoli che ti tiene al caldo. L'isolamento è cucito in un design con motivo a V che strizza l'occhio alla classica giacca Windrunner. Il resistente tessuto esterno protegge dalla pioggia leggera e mantiene la pelle asciutta.

Vantaggi

  • Morbida su spalle, petto e corpo, la T-shirt è facile da indossare con altri capi.
  • Il design con zip a tutta lunghezza consente di regolare la copertura offrendo stile e calore.

Dettagli prodotto

  • Tasche per le mani
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Sport Red
  • Stile: HM3174-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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