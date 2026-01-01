Smanicato di peso medio Nike Football Therma-FIT Atlético Madrid Windrunner – Uomo

Un modo sobrio per sostenere l'Atlético Madrid. Caratterizzato da un design minimal e discreto, questo gilet Therma-FIT è un capo versatile e senza fronzoli che ti tiene al caldo. L'isolamento è cucito in un design con motivo a V che strizza l'occhio alla classica giacca Windrunner. Il resistente tessuto esterno protegge dalla pioggia leggera e mantiene la pelle asciutta.

Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Sport Red

Stile: HM3174-010

Paese/regione di origine: Vietnam