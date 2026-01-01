Smanicato di peso medio Nike Football Therma-FIT Atlético Madrid Windrunner – Uomo

Materiali riciclati
Atlético de Madrid Windrunner
Gilet da calcio di peso medio Nike Therma-FIT – Uomo
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Un modo sobrio per sostenere l'Atlético Madrid. Caratterizzato da un design minimal e discreto, questo gilet Therma-FIT è un capo versatile e senza fronzoli che ti tiene al caldo. L'isolamento è cucito in un design con motivo a V che strizza l'occhio alla classica giacca Windrunner. Il resistente tessuto esterno protegge dalla pioggia leggera e mantiene la pelle asciutta.
- Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Sport Red
- Stile: HM3174-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Atlético de Madrid Windrunner
Un modo sobrio per sostenere l'Atlético Madrid. Caratterizzato da un design minimal e discreto, questo gilet Therma-FIT è un capo versatile e senza fronzoli che ti tiene al caldo. L'isolamento è cucito in un design con motivo a V che strizza l'occhio alla classica giacca Windrunner. Il resistente tessuto esterno protegge dalla pioggia leggera e mantiene la pelle asciutta.
Vantaggi
- Morbida su spalle, petto e corpo, la T-shirt è facile da indossare con altri capi.
- Il design con zip a tutta lunghezza consente di regolare la copertura offrendo stile e calore.
Dettagli prodotto
- Tasche per le mani
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Sport Red
- Stile: HM3174-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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