Scarpa personalizzabile Nike Dunk High By You – Uomo

Nike Dunk High By You

CHF 185

Ora tocca a te: aggiungi il tuo tocco inconfondibile all'icona del basket per tutti i giorni. Ispirato all'outdoor, il design personalizzabile ti permette di esprimerti come desideri. Scegli tra la tela e i dettagli in pelle scamosciata per una sana dose di stile trail. Aggiungi la pelle classica per il tempo libero in città. Poi scrivi un pezzo della tua storia sulla linguetta, che funziona come punto perfetto per agganciare le scarpe allo zaino quando è il momento di attraversare un torrente o raggiungere la spiaggia. Inoltre, innumerevoli opzioni di colore consentono di ottenere esattamente lo stile avventuroso che desideri. Qualsiasi cosa tu scelga, Nike Dunk High saprà riflettere la tua personalità.

Qual è il tuo soprannome? C'è qualcuno che ti segue nelle tue avventure? Snack preferito? Racconta un pezzo della tua storia con un messaggio personalizzato: scegli fino a 5 caratteri (numeri 0-9 e lettere A-Z) ricamati sull'intreccio sul tallone.

Nike Dunk

Dal basket allo skateboard, l'influenza di Nike Dunk è innegabile. Lanciata come scarpa da basket nel 1985, con le sue suole piatte e aderenti si è presto rivelata perfetta per una comunità sportiva di nicchia come quella degli skater. Testimone di una sottocultura che ricerca creatività e funzionalità, Dunk ci ha regalato decenni di colorazioni che continuano a catturare l'anima degli skater da una costa all'altra.