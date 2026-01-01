Scarpa personalizzabile Nike Dunk High By You – Uomo

Nike Dunk High By You
Scarpa personalizzabile – Uomo
Ora tocca a te: aggiungi il tuo tocco inconfondibile all'icona del basket per tutti i giorni. Ispirato all'outdoor, il design personalizzabile ti permette di esprimerti come desideri. Scegli tra la tela e i dettagli in pelle scamosciata per una sana dose di stile trail. Aggiungi la pelle classica per il tempo libero in città. Poi scrivi un pezzo della tua storia sulla linguetta, che funziona come punto perfetto per agganciare le scarpe allo zaino quando è il momento di attraversare un torrente o raggiungere la spiaggia. Inoltre, innumerevoli opzioni di colore consentono di ottenere esattamente lo stile avventuroso che desideri. Qualsiasi cosa tu scelga, Nike Dunk High saprà riflettere la tua personalità.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: DV2273-900
- Paese/regione di origine: Cina
Nike Dunk High By You
Ora tocca a te: aggiungi il tuo tocco inconfondibile all'icona del basket per tutti i giorni. Ispirato all'outdoor, il design personalizzabile ti permette di esprimerti come desideri. Scegli tra la tela e i dettagli in pelle scamosciata per una sana dose di stile trail. Aggiungi la pelle classica per il tempo libero in città. Poi scrivi un pezzo della tua storia sulla linguetta, che funziona come punto perfetto per agganciare le scarpe allo zaino quando è il momento di attraversare un torrente o raggiungere la spiaggia. Inoltre, innumerevoli opzioni di colore consentono di ottenere esattamente lo stile avventuroso che desideri. Qualsiasi cosa tu scelga, Nike Dunk High saprà riflettere la tua personalità.
Scegli la base
Scegli la tela per un look autentico oppure la pelle per una finitura classica. In ogni caso, inizia il tuo viaggio selezionando una base.
Colore stile anni Novanta
Golden Moss, Malachite, University Gold. Che altro? Scegli tra un'ampia gamma di colori ispirati agli accessori per l'outdoor anni Novanta e colora il tuo mondo.
Aggiungi un tocco personale
Qual è il tuo soprannome? C'è qualcuno che ti segue nelle tue avventure? Snack preferito? Racconta un pezzo della tua storia con un messaggio personalizzato: scegli fino a 5 caratteri (numeri 0-9 e lettere A-Z) ricamati sull'intreccio sul tallone.
Altri vantaggi
- La tomaia in pelle diventa ancora più morbida nel corso del tempo e presenta una struttura resistente, reminiscenza del basket anni Ottanta.
- L'intersuola in schiuma offre un'ammortizzazione leggera e reattiva.
- Il battistrada in gomma, con l'iconico punto di torsione pensato per il basket, aggiunge resistenza, trazione e uno stile leggendario.
- L'etichetta in pelle sulla linguetta è la ciliegina sulla torta.
Dettagli Nike By You
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
- Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: DV2273-900
- Paese/regione di origine: Cina
Nike Dunk
Dal basket allo skateboard, l'influenza di Nike Dunk è innegabile. Lanciata come scarpa da basket nel 1985, con le sue suole piatte e aderenti si è presto rivelata perfetta per una comunità sportiva di nicchia come quella degli skater. Testimone di una sottocultura che ricerca creatività e funzionalità, Dunk ci ha regalato decenni di colorazioni che continuano a catturare l'anima degli skater da una costa all'altra.
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Dunk High By You prima di tutti.
Nike Dunk High By You
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.