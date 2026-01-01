Scarpa personalizzabile Nike Air Force 1 Mid By You - Donna

Nike Air Force 1 Mid By You

CHF 185

Questa AF1 è tutta incentrata sui dettagli. Personalizza l'etichetta, i lacci e la placchetta e non dimenticare di lasciare il segno con un testo personale sulla backtab. Tra 8 opzioni di colore e ulteriori opzioni in gomma e semitrasparenti per la suola, questo design è destinato a essere unico nel suo genere, proprio come te.

Scegli la base Inizia con la tomaia in pelle, quindi scegli tra gomma tradizionale e semitrasparente per l'intersuola e la suola. A tutto colore Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai? Esprimi te stesso Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna backtab con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Altri vantaggi Questa scarpa incarna uno stile resistente e inconfondibile, con cuciture robuste, materiali impeccabili e design preformato della suola.

Originariamente progettata per il basket di alto livello, l'ammortizzazione Air offre un comfort che dura a lungo.

Il battistrada in gomma presenta i classici punti di torsione da basket per garantire resistenza e trazione.

Dettagli prodotto I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.

Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore

Stile: HF0662-900

Paese/regione di origine: Cina, Vietnam