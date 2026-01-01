Scarpa personalizzabile Nike Air Force 1 Low By You - Donna

Nike Air Force 1 Low By You
Scarpa personalizzabile – Donna
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Questa AF1 è tutta incentrata sui dettagli. Personalizza l'etichetta, i lacci e la placchetta e non dimenticare di lasciare il segno con un testo personale sulla backtab. Tra 8 opzioni di colore e ulteriori opzioni in gomma e semitrasparenti per la suola, questo design è destinato a essere unico nel suo genere, proprio come te.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: HF0663-900
- Paese/regione di origine: Cina, Vietnam
Nike Air Force 1 Low By You
Questa AF1 è tutta incentrata sui dettagli. Personalizza l'etichetta, i lacci e la placchetta e non dimenticare di lasciare il segno con un testo personale sulla backtab. Tra 8 opzioni di colore e ulteriori opzioni in gomma e semitrasparenti per la suola, questo design è destinato a essere unico nel suo genere, proprio come te.
Scegli la base
Inizia con la tomaia in pelle, quindi scegli tra gomma tradizionale e semitrasparente per l'intersuola e la suola.
A tutto colore
Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai?
Esprimi te stesso
Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna backtab con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
Altri vantaggi
- Questa scarpa incarna uno stile resistente e inconfondibile, con cuciture robuste, materiali impeccabili e design preformato della suola.
- Originariamente progettata per il basket di alto livello, l'ammortizzazione Air offre un comfort che dura a lungo.
- Il battistrada in gomma presenta i classici punti di torsione da basket per garantire resistenza e trazione.
Dettagli Nike By You
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: HF0663-900
- Paese/regione di origine: Cina, Vietnam
Air Force 1
Dopo il debutto nel 1982 come must-have da basket, Air Force 1 si trasformò in un mito negli anni Novanta. Il look sobrio bianco su bianco della storica AF1 è diventato un classico nei campi da basket, in città e ovunque. Con un ritmo che affonda nella cultura hip hop, attraverso collaborazioni e colorway in edizioni limitate, Air Force 1 ha raggiunto lo status di icona in tutto il mondo. E con oltre duemila versioni, questo modello irrinunciabile ha avuto un impatto innegabile sulla moda, la musica e la cultura sneaker.
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Nike Air Force 1 Low By You
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.