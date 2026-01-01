 
immagine 1 di 5
Pantaloni jogger Nike Football Inghilterra Club in fleece – Ragazzo - Midnight Navy/Bianco

Inghilterra Club Fleece

Pantaloni jogger Nike Football – Ragazzo

CHF 52
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Morbidi, caldi e comodi: in questi jogger dedicati all'Inghilterra ci potresti praticamente vivere. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IB7971-410
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Inghilterra Club Fleece

CHF 52

Morbidi, caldi e comodi: in questi jogger dedicati all'Inghilterra ci potresti praticamente vivere. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IB7971-410
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Inghilterra Club Fleece prima di tutti.

    Pantaloni jogger Nike Football Inghilterra Club in fleece – Ragazzo

    Inghilterra Club Fleece

    CHF 52

    Completa il look