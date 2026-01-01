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Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium da ragazzo/a – Goalkeeper - Nero/Bianco

Materiali riciclati

Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium – Goalkeeper

Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a

CHF 105
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Mettiti nei panni del custode della porta del tuo paese con questa maglia replica del Paris Saint-Germain. La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: II3616-011
  • Paese/regione di origine: Georgia

Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium – Goalkeeper

CHF 105

Mettiti nei panni del custode della porta del tuo paese con questa maglia replica del Paris Saint-Germain. La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il design replica riprende i dettagli del modello indossato dalle star in campo.

Dettagli prodotto

  • Design replica
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: II3616-011
  • Paese/regione di origine: Georgia

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 137 cm; taglia indossata: M
    • Altezza del modello: 140 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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