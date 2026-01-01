Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT Atlético de Madrid Strike – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Atlético de Madrid Strike
Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Caratterizzata da dettagli di design studiati appositamente per gli astri nascenti del calcio, questa maglia ha un fit aderente ed essenziale per eliminare ogni ostacolo tra te e il pallone. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre affini la tua tecnica.
- Colore mostrato in foto: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Stile: II3877-702
- Paese/regione di origine: Vietnam
Atlético de Madrid Strike
Caratterizzata da dettagli di design studiati appositamente per gli astri nascenti del calcio, questa maglia ha un fit aderente ed essenziale per eliminare ogni ostacolo tra te e il pallone. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre affini la tua tecnica.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Gli occhielli per il pollice aumentano la copertura e tengono a posto le maniche mentre ti muovi.
Dettagli prodotto
- 91% poliestere/9% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Stile: II3877-702
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza della modella: 132 cm; taglia indossata: M
- Altezza del modello: 137 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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