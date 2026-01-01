Felpa pullover con cappuccio Nike Football Inghilterra Club – Ragazzo

immagine 1 di 5
Inghilterra Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
CHF 57
Non lasciare che il freddo ti impedisca di fare il tifo per l'Inghilterra. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
- Stile: IB7846-410
- Paese/regione di origine: Cambogia
Inghilterra Club
CHF 57
Non lasciare che il freddo ti impedisca di fare il tifo per l'Inghilterra. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
Dettagli prodotto
- Tasca anteriore
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone. Costine: 97% cotone/3% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
- Stile: IB7846-410
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 155 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Inghilterra Club prima di tutti.
Inghilterra Club
CHF 57