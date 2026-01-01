Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football Atlético de Madrid Club – Ragazzo

Atlético de Madrid Club
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football – Ragazzo
Morbida, calda e confortevole, questa felpa con cappuccio dell'Atlético ti permette di coprirti nelle giornate fredde. Realizzato in tessuto French Terry e con un fit rilassato, questo capo può essere indossato facilmente su altri capi, mentre i dettagli sul petto mostrano la tua devozione alla tua squadra del cuore.
- Colore mostrato in foto: Deep Royal Blue/Bianco
- Stile: IO3549-455
- Paese/regione di origine: Cambogia
Atlético de Madrid Club
Morbida, calda e confortevole, questa felpa con cappuccio dell'Atlético ti permette di coprirti nelle giornate fredde. Realizzato in tessuto French Terry e con un fit rilassato, questo capo può essere indossato facilmente su altri capi, mentre i dettagli sul petto mostrano la tua devozione alla tua squadra del cuore.
Vantaggi
- Il tessuto French Terry offre la morbidezza, il comfort e la leggerezza di una felpa classica.
- I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.
Dettagli prodotto
- Tasche anteriori
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Deep Royal Blue/Bianco
- Stile: IO3549-455
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 157 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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