Nike Factory Store - Homebush

Nike Factory Store - Homebush

Aperto • Chiude alle 18:00

DFO Homebush

3-5 Underwood Rd.

Shop 2-015

Homebush, New South Wales, 2140, AU

+61 2 9393 6900

Ottieni indicazioni

Orari del negozio

lun - mer: 10:00 - 18:00
gio: 10:00 - 20:00
ven - dom: 10:00 - 18:00

Servizi

  • Scopri di più

    Scopri di più

    Scansiona i codici a barre dei prodotti con Nike App per visualizzare più taglie, misure e colori.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Lasciaci le tue scarpe consumate e noi le ricicleremo trasformandole in Nike Grind.

  • Informazioni sui resi

    Informazioni sui resi

    Questo negozio non accetta resi per ordini eseguiti su Nike.com o Nike App.

Negozi nelle vicinanze