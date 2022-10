House of Innovation - Nike Store

La mission di Nike è semplice: portare ispirazione e innovazione a tutti gli atleti* del mondo

Questo specifico obiettivo ispira la creazione di nuove tecnologie, di nuovi sistemi e di nuovi standard, che

influenzano lo sport e scrivono pagine di storia. È per noi un privilegio e una responsabilità. È il motivo per

cui mettiamo tutto in discussione e non diamo nulla per scontato, a eccezione dell'infinito potenziale

umano di raggiungere la grandezza. È il motivo per cui scegliamo di correre dei grandi rischi, anche quando

significa giocarsi il tutto per tutto. È il motivo per cui creiamo e plasmiamo il futuro dello sport un giorno,

un'idea e un'innovazione alla volta.