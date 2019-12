3 modi per creare facilmente i tuoi allenamenti HIIT personalizzati

1. Every Minute On the Minute (EMOM)

All'inizio di ogni minuto per un tempo di allenamento totale predefinito, darai il massimo in una quantità specifica di ripetizioni di un determinato movimento (o movimenti). Quindi ti riposerai per il tempo rimanente in ogni minuto.

Per programmare il tuo allenamento EMOM, Frost suggerisce di scegliere un esercizio per la parte inferiore del corpo, uno per la parte superiore, uno per il core e uno impegnativo per tutto il corpo (ad esempio: squat, piegamenti, sit-up e burpee). Decidi la durata del tuo workout (20 minuti andrebbero bene) e le ripetizioni che farai per ogni movimento. Puoi variare il numero di ripetizioni di ognuno (diciamo 15, 12, 10, 8) o mantenere lo stesso (magari 10). Ripeti la sequenza fino allo scadere del tempo. Ecco un esempio di allenamento:

Rafforzamento per tutto il corpo da 20 minuti

Minuto 1: 15 squat

Minuto 2: 12 piegamenti

Minuto 3: 10 sit-up

Minuto 4: 8 burpee

Minuto 5: 15 squat

Minuto 6: 12 piegamenti

Minuto 7: 10 sit-up

Minuto 8: 8 burpee...

... e così via fino al minuto 20: 8 burpee