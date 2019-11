Tarryn Alberts AF-1

Tarryn ha vissuto quasi tutta la sua vita a Eldorado Park, una township alla periferia di Johannesburg nota con il nome familiare di Eldos. "Non posso definirla semplicemente una comunità povera perché vi sono sacche di povertà. Per esempio, abbiamo tante piccole aziende in crescita, ma c'è anche un tasso di disoccupazione del 40%. Oggi, ad esempio, è un giorno infrasettimanale e la gente dovrebbe essere al lavoro. Ma non è così. È per strada, a svolgere lavoretti e a darsi da fare per cercare di guadagnare qualcosa per mettere la cena in tavola stasera".

Le case sono sovraffollate a Eldos, e Tarryn sottolinea come sia facile diventare una statistica. "Avrei potuto essere per strada a vendere roba", dice. "Avrei potuto avere un figlio quando ero al liceo". Tarryn si sente fortunata che la danza l'abbia portata in tutt'altra direzione. "La danza ti tiene impegnata, e lontano dalla strada", afferma. "La danza ti salva la vita".

Ma Tarryn non voleva semplicemente salvarsi da sola: voleva fare qualcosa anche per la sua comunità. È così che ha aperto una scuola di danza: una sala all'interno di casa sua. È gratuita, operativa sei giorni alla settimana, offre programmi di mentoring ed è aperta a tutti i ragazzi che vi mettano piede.