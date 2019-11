Una buona parte di questa missione di Laura trova espressione in uno dei suoi progetti più importanti ad oggi: A La Maniere De (ALMD), una danza-battaglia che ha fondato nel 2018. Dopo aver preso parte a così tante battaglie nella sua carriera, Laura conosce meglio di chiunque altro il potere che queste competizioni hanno di ispirare i ballerini. Danno la possibilità ai ballerini di riunirsi non solo per competere, ma per incontrarsi e collaborare e, soprattutto, per imparare dai loro coetanei.

E con ALMD, Laura spera di allargare ulteriormente l'idea di una comunità unificata e collaborativa rendendola aperta a tutti. Non solo è aperta a tutte le discipline di danza (dal balletto alla danza di strada, al jazz e all'hip-hop) ma è aperta a persone di ogni estrazione socioeconomica. "Voglio che sia gratuita per tutti, in modo che tutti possano godersi lo stare insieme, senza pensare di non poter partecipare perchè non si hanno i soldi" dice. "Voglio che sia il più accessibile possibile in modo che tutti insieme possiamo creare felicità".

Laura afferma di aver creato ALMD affinché le persone migliorino la propria capacità "di superare i propri limiti". E con i numerosi e forti ideali di battaglia di Laura, non esistono limiti per chi può imparare e migliorare; non ci sono barriere sociali o finanziarie per nessuno - tutti sono i benvenuti. Persino i giudici, che stabiliscono il tema di ogni round, provengono da ambienti e settori diversi.

Per Laura, è in questo riunire persone di ogni estrazione sociale che si esprime al meglio la sua forma d'arte. "È un modo per stimolare ulteriormente i ballerini e mescolare diverse comunità nello stesso posto", spiega Laura. "Mescolando culture, stili e comunità, possiamo diventare una cosa sola. Solo con l'unione diventeremo più forti e faremo qualcosa di più grande".

Nonostante tutta la filosofia che circonda la sua disciplina e i suoi sogni, Laura rimane sempre realista. "È intrattenimento", ride. "Ballare, o guardare ballare, rende felici le persone. Ballare rende tutto più bello".