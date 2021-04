Nike e WeForest: crescere insieme

Proprio come i nostri migliori atleti, per noi raggiungere l'obiettivo è solo il primo passo verso la creazione di una tradizione da tramandare alle generazioni future.

Ecco perché, con il contributo e la competenza di WeForest nella creazione di un cambiamento ambientale sostenibile, ci impegniamo a supportare le comunità locali in Brasile ed Etiopia piantando e facendo crescere sempre più alberi per raggiungere il prossimo importante traguardo nel nostro percorso Move to Zero.

E proprio come i nostri atleti affrontano le sfide a testa alta, abbiamo deciso di applicare lo stesso atteggiamento per compensare la nostra impronta di carbonio.

Far crescere gli alberi potrebbe sembrare solo un piccolo passo nel nostro percorso Move to Zero, ma gli alberi piantati finora, che ammontano a un milione, una volta che saranno completamente cresciuti compenseranno 160.400 tonnellate di CO2 durante tutta la loro vita.

Supportando gli sforzi di riforestazione di WeForest in Brasile ed Etiopia, aiutiamo anche le comunità locali ad apprendere nuove tecniche di coltivazione e selvicoltura, così che possano trarre il massimo dalla terra che chiamano casa.

Un singolo albero che vive per 30 anni in una foresta brasiliana compensa in media 5,2 kg di CO2 all'anno, quindi, piantando un albero alla volta, riduciamo le nostre e le tue emissioni allo stesso tempo.