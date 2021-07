Tra Seul e New York, Suea Cho crea moda e banchetti

Dopo aver frequentato il college nella West Coast, Suea è ritornata a est. Per lei, essere nell'epicentro dello stile significava vivere a New York. Ha iniziato a lavorare presso Opening Ceremony, l'influente e iconico brand del centro città. Ci è rimasta per quattro anni, diventando alla fine Associate Director dell'immagine del marchio e supervisionando i contenuti creativi e i progetti speciali. "Ricordo che ero molto entusiasta di aver ottenuto quel lavoro. Ero persino più felice di quando sono entrata al college", commenta Suea.



Eppure la sua passione per la cucina non è mai scomparsa. Dopo aver lavorato con successo con le élite della moda, avviare il suo supper club non sembrava una cosa spaventosa. Anzi, Suea affermava di essere pronta a provare qualcosa di nuovo e le notti trascorse nell'impareggiabile mondo dei ristoranti della città hanno ispirato il suo ritorno in cucina. Apre, così, il Suea's Dinner Service, un'esperienza culinaria temporanea e sperimentale che ha intrapreso la scorsa estate e che mette in contatto amici e familiari con il suo amore per la cucina.



Lo stile di Suea fonde ispirazioni provenienti dalle diverse città, e origini sociali, di cui ha fatto esperienza a soli 26 anni. La creativa ci parla della sua relazione in continua evoluzione con la moda e la cucina e di come ha rivoluzionato le strategie in entrambi i settori per farsi strada da sola.