Stile a tutto tondo: lo stile inconfondibile di Michelle Li

Cresciuta in Indiana, Michelle voleva distinguersi nel suo modesto ambiente del Midwest. La moda è diventata la sua via d'uscita. "Ero assetata di nuovi stimoli e ispirazioni fashion", ricorda. "Non avevamo grandi possibilità, per cui abbiamo imparato a ingegnarci".



Ora che vive a New York, la fashion editor dice di essere costantemente ispirata dallo stile e dalle tendenze che si respirano in città. Il suo stile è stravagante. I motivi e le stampe contrastano con texture e volumi di diverso tipo e ogni look è basato sulle sneakers, una tendenza che ha adottato, a suo dire, abbastanza recentemente.



Le scarpe, tuttavia, non hanno solo una funzione estetica. Quando si tratta di moda, non c'è niente che Michelle apprezzi di più della funzionalità, anche perché è un'atleta appassionata che si divide tra tennis, running e ciclismo ogni volta che i suoi impegni lo permettono. Per l'occasione, ci parla del percorso che ha plasmato il suo stile e del ruolo fondamentale di comfort e colori nella sua evoluzione.