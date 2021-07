Stile a tutto tondo: Lono Brazil III libera la sua creatività correndo

Lono, metà di colore e metà giapponese, non ha una sola identità. Dopo aver vissuto a Los Angeles e New York, oggi trascorre le sue giornate come direttore dell'avamposto di Tokyo della famosa boutique di streetwear Union e come coach per il Nike Run Club locale. L'autentico multidisciplinare culturale è anche DJ, modello e componente della crew di running Athletics Far East (AFE). Tuttavia, non corre solo per mantenersi in salute o per socializzare. La corsa definisce direttamente il suo look distintivo e fornisce un altro modo per potenziare la sua creatività mentre esprime il suo stile e le sue influenze culturali. "Mi sono presto reso conto della connessione tra sport e moda e di come queste culture si fondano tra loro", afferma Lono. "Il loro punto d'incontro è sempre stato il mio stile". Lono racconta come il suo look abbia sempre avuto radici nello sport, sia oggi con la corsa, sia durante la sua infanzia in cui lui e suo padre condividevano la passione per le Jordan e il basket.