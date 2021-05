Cosa fare quando il tuo coach ti ignora

Chiunque contribuisca a creare una cultura di squadra positiva e mi aiuti a vincere rientra nel mio elenco delle "preferite". Se una delle mie ragazze si ferma dopo l'allenamento per fare pratica con una tecnica che le crea difficoltà, io ci faccio caso. Se una giocatrice dà il massimo, io lo noto. Vedo come si comportano tra loro le ragazze, chi è sempre in prima linea a incoraggiare le altre e anche chi tende a essere l'ultima sul pullman (per favore, non essere mai quel tipo di persona). Ma alla fine, gran parte del successo di una squadra nasce dall'abilità dei componenti di collaborare.



Ci potrebbe volere un po' prima che tu ti senta veramente a casa nella tua nuova squadra. Devi essere paziente. In una sfida del genere, quello che conta è l'atteggiamento. Al posto tuo cercherei di capire come superare l'ostacolo e raggiungere il mio obiettivo. So tuttavia, che questo approccio non è naturale per chiunque. Ho allenato tante atlete che entravano in squadra con un atteggiamento pessimista, pensando: "Non mi fa giocare adesso e non mi farà giocare mai". A chi faceva questi ragionamenti ho sempre risposto: "Questa non è la mia realtà, è la tua, la stai creando tu". Se vai ad allenarti pensando di non piacere a nessuno, probabilmente finirà per essere così.



Se lo vuoi, puoi cambiare il tuo modo di vedere le cose e abbracciare l'ottimismo. Puoi farlo, sei tu che decidi. Anziché pensare che il mondo sia contro di te, considera le opportunità. Quando entri in una nuova squadra, hai l'occasione di reinventarti. Puoi concentrarti su un'azione o una tecnica diversa, puoi decidere di diventare più veloce o di cambiare il tuo modo di rapportarti con le altre giocatrici.