Perché e come convincere tua figlia a fare sport

Mentre atlete come Serena Williams o Shalane Flanagan conquistano la vetta, la strada per il raggiungimento di un'adeguata rappresentanza femminile nello sport è ancora tutta in salita. Secondo un'indagine condotta dalla Women's Sports Foundation (WSF) su ragazze di età compresa tra i 7 e i 13 anni, le ragazze iniziano a fare sport più tardi rispetto ai ragazzi e hanno il 15% di probabilità in meno di praticare un'attività sportiva in adolescenza. Tra quelle che la praticano, la percentuale di abbandono è quasi doppia rispetto a quella maschile entro i 14 anni di età, mentre, secondo un rapporto dell'organizzazione canadese Women and Sport, una ragazza su tre (contro appena un ragazzo su dieci) abbandona lo sport nella tarda adolescenza.



Ma qual è il problema? Sono molti gli ostacoli che si frappongono tra una ragazza (dall'infanzia fino alla maturità) e i suoi sogni di gloria sportiva, a cominciare dalle trasformazioni che avvengono nel suo corpo, per finire con i messaggi che la nostra società le trasmette riguardo alle sue potenzialità.



Pensiamo alla fisiologia, ad esempio. Secondo Mary Fry, PhD, direttrice del Kansas University Sport and Exercise Psychology Lab, mentre ai ragazzi capita di acquisire una maggiore sicurezza di sé quando il loro corpo inizia a irrobustirsi, la loro voce cambia e la prima peluria cresce, le ragazze diventano più timide e insicure nel momento in cui sperimentano la crescita del seno, l'arrivo delle mestruazioni e gli sbalzi ormonali. Tutto questo scoraggia il loro desiderio di partecipare allo sport e, complici anche i social media che alimentano le insicurezze attraverso un confronto esasperato, le ragazze (ma anche i ragazzi) finiscono per restare in tribuna anziché scendere in campo.



Anche le dinamiche familiari e gli stereotipi di genere svolgono un ruolo importante. Secondo Karen Issokson-Silver, vicepresidente per la ricerca e l'istruzione della WSF, i genitori (o le figure genitoriali) sono di solito le persone che influenzano di più il rapporto iniziale di una ragazza con lo sport e troppo spesso, in famiglia, si tende a spronare di più un ragazzo rispetto a una ragazza. "In alcune famiglie, è più facile che un padre faccia due tiri a pallone con il figlio piuttosto che con la figlia", sottolinea Karen. Senza il supporto del gruppo familiare, l'interesse di una ragazza per lo sport tende a emergere in ritardo o a non emergere affatto.



E poi c'è la cultura che ci circonda. Secondo uno studio di USC e Purdue, agli sport femminili è riservata, in media, solo il 5% della copertura televisiva, mentre agli sport maschili il restante 95%. Le atlete percepiscono inoltre dal 15 al 100% in meno di stipendio in molti sport rispetto ai colleghi. Issokson-Silver fa notare che il messaggio che arriva da tutto questo, soprattutto ai bambini facilmente suggestionabili, è che le donne sono in qualche modo meno importanti o meno brave nello sport. Inoltre, data la maggiore percentuale di abbandono (e la carenza di coach donne), le ragazze non hanno tanti modelli di riferimento forti, del loro stesso sesso, quanti ne hanno i ragazzi, e questo non fa che alimentare un circolo vizioso.