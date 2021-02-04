ACG Primavera 2021: Crater Lake, Oregon

Questa stagione è dedicata alla scoperta di qualcosa di magico. E a Crater Lake, in Oregon, la magia è di casa. Al di sotto delle spettacolari acque blu del lago più profondo del Nord America si cela un mondo che sfugge al primo sguardo. Per questa prima collezione dell'anno nuovo, ci siamo fidati del nostro istinto e siamo rimasti fedeli al sistema a strati che conosciamo e amiamo. La giacca Misery Ridge GORE-TEX, la felpa pullover Wolf Tree Polartec e lo smanicato PrimaLoft Rope de Dope si rinnovano con una nuova palette di colori, mentre la scarpa Mountain Fly è ora più bassa. E aspetta di vedere i nuovi articoli della linea ACG, come la felpa con cappuccio Wizard Island. Te lo avevamo detto che c'era sotto qualcosa di magico.