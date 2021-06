Lo sport a modo loro: il road tennis nelle Barbados 

Un po' di storia

Il road tennis è nato negli anni Trenta del Novecento come risposta alle barriere socioeconomiche che impedivano a molta gente del posto di giocare a tennis. Quando l'isola ha acquisito l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1966, molte tradizioni inglesi, come il tennis e il cricket, sono rimaste.



La società post-coloniale era divisa sia dal punto di vista sociale che razziale. "Il road tennis veniva considerato come uno sport per poveri", afferma Dale Clarke, che gestisce la Professional Road Tennis Association. "Ma è uno sport nato a Barbados, e quindi dovrebbe essere nel DNA di tutti i barbadiani."



Per anni, il road tennis è stato giocato principalmente nei quartieri poveri, ma oggi viene giocato in tutta l'isola. "È bello vedere che in tutte le comunità c'è sempre qualcuno che gioca a road tennis", afferma Dale. "Questo sport ha avuto una crescita straordinaria. Sono stati tracciati campi ovunque. È bellissimo vedere così tante persone che lo praticano per fare esercizio".