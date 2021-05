Le donne musulmane che stanno rivendicando la loro rappresentazione

In che modo le convinzioni che vi accomunano come giovani donne musulmane influenzano il vostro approccio creativo e la vostra produzione?



Zeinab: L'Islam ci insegna a essere rispettose, empatiche e ad accettare tutti. Ogni persona che entra nella moschea è accolta a braccia aperte e la mia famiglia mi ha sempre insegnato ad accettare tutti. Tra i pilastri dell'Islam, la zakat rappresenta una donazione in denaro per beneficenza che simboleggia quanto l'altruismo comunitario sia parte della nostra fede.



Lamisa: Ho letto un libro su come le persone marginalizzate di origini multietniche si capiscono senza bisogno di spiegazioni. Non sono tenuta a spiegare il perché non bevo alcolici, perché i miei genitori vogliono che rientri a casa prima delle nove di sera, o perché non mi vesto in un certo modo. Ho trovato conforto nel fatto che l'Islam mi offrisse un'identità e un'intesa condivise con le donne come me, qualcosa che non riuscivo a trovare da nessun'altra parte.



Vi siete incontrate su Instagram, dove avete creato un profilo per Muslim Sisterhood per poi arrivare ad avere un numero sorprendente di follower da paesi e lingue diverse. Come riuscite a mantenere vivo il vostro forte senso di sorellanza online e ad amplificare le voci offline?



Zeinab: I social media sono stati uno strumento per trovare le persone come noi. Il momento chiave per proiettare la nostra community online in uno spazio reale è stato il lancio della nostra zine [nel 2019], a cui hanno partecipato oltre 200 persone. È stato pazzesco: ottimi mocktail, un posto per pregare, relatrici incredibili e DJ musulmane.



Lamisa: Il nostro è uno spazio autentico ed è per questo motivo che abbiamo così tanto supporto. Sono letteralmente donne musulmane che creano immagini per le donne musulmane. Instagram è la piattaforma che ci ha dato una visione della vita delle persone e ci ha permesso di capire quanto siano simili a noi. Questo ci dà un senso di community che va oltre lo spazio e i confini geografici.



Dopo tre anni, in che modo Muslim Sisterhood mette in discussione gli approcci obsoleti, all'interno come all'esterno della comunità musulmana?



Zeinab: Smantelliamo le rappresentazioni attraverso il nostro lavoro e diamo priorità ai talenti della comunità nera, musulmana e di altre persone di colore. Ci concentriamo su chi si trova dietro l'obiettivo e su chi rende possibile il servizio fotografico, non solo sul volto che appare su un cartellone. Diamo vita a nuove opportunità che esulano dalle strutture standard. Le cose si sono evolute in modo naturale, Alhamdulillah. L'organizzazione della danza del ventre, la realizzazione della zine e i workshop per creare gli incensi sono stati tutti momenti molto significativi. Chiedere alle donne musulmane di organizzare i loro primi workshop è stata un'esperienza incredibile.



Lamisa: All'inizio, le nostre immagini rispecchiavano i luoghi dove siamo cresciute, nel cuore di Londra, e rivendicavano quell'estetica. Così abbiamo deciso di spostarci in zone come Brick Lane e Brixton, centri comunitari e culturali, ma sull'orlo della gentrificazione. Ci mettevamo in posa all'interno di macellerie halal, mercati e negozi di alimentari, e i proprietari ci dimostravano il loro supporto: "Ricordatevi di taggarci su Instagram". Lo scorso anno siamo tornate nello stesso negozio di alimentari per un servizio fotografico per un brand. Ci ha trasmesso un senso di completezza, come se stessimo chiudendo un cerchio.



Zeinab: Siamo state invitate sul canale Islam Channel (con sede nel Regno Unito), che mia madre e le mie zie seguono regolarmente. È stato fantastico perché abbiamo potuto rivolgerci alla nostra community, soprattutto alle persone anziane, per promuovere la solidarietà e la diversità delle donne musulmane e degli individui non binari al di fuori del mondo di Instagram.