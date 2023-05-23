Nel 2005, dopo 20 anni nel settore delle sneakers, Michael Jordan e il brand Jordan avevano realizzato ciò che prima di allora non era riuscito a nessun brand. Avevano ispirato milioni di giocatori in tutto il mondo, costruito un'eredità da tramandare e dato al mondo dello sport un nuovo standard di grandezza. Un'impresa di tale importanza richiedeva una scarpa speciale. Per commemorare due decenni di trasformazioni, Jordan si rivolse al suo mitico collaboratore Tinker Hatfield, rinnovando una partnership che aveva creato, e poi ricreato, il panorama contemporaneo delle sneaker.