Air Jordan 20
Primo lancio
(2005)
Designer
(TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Manufatto originale
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore
(BIANCO/NERO – ROSSO)
Prezzo originale
(175 $)
Codice modello
(310455-101)
Air Jordan 20
Primo lancio (2005)
Designer (TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Manufatto originale (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Colore (BIANCO/NERO – ROSSO)
Prezzo originale (175 $)
Codice modello (310455-101)
Due decenni di successi
Nel 2005, dopo 20 anni nel settore delle sneakers, Michael Jordan e il brand Jordan avevano realizzato ciò che prima di allora non era riuscito a nessun brand. Avevano ispirato milioni di giocatori in tutto il mondo, costruito un'eredità da tramandare e dato al mondo dello sport un nuovo standard di grandezza. Un'impresa di tale importanza richiedeva una scarpa speciale. Per commemorare due decenni di trasformazioni, Jordan si rivolse al suo mitico collaboratore Tinker Hatfield, rinnovando una partnership che aveva creato, e poi ricreato, il panorama contemporaneo delle sneaker.
Dall'album dei ricordi
Degna dell'eredità
Hatfield utilizzò il 20° anniversario come spunto per raccontare la storia della vita di MJ attraverso il design. Nella tomaia furono integrate oltre 200 icone e ogni simbolo ricordava una tappa del percorso di Jordan dall'infanzia fino all'apice di una carriera che ha lasciato un'eredità impareggiabile. C'erano anche 69 fossette collocate sul lato per ricordare la partita con il punteggio più alto di MJ di tutti i tempi. Per creare una scarpa che potesse fungere da autobiografia di un atleta del calibro di MJ, Tinker utilizzò tutte le risorse disponibili e con AJ 20 realizzò un modello che risponde a tutti i requisiti.