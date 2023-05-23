Michael Jordan non ha mai indossato un paio di Air Jordan 19 sul campo, ma le qualità esclusive e gli standard sempre altissimi delle prestazioni di questo campione ne hanno comunque ispirato il design. E con la stessa determinazione con cui voleva mostrarsi all'altezza delle prestazioni di MJ, il team del brand Jordan intendeva superare i limiti della moda per parlare alla generazione a cui era destinata l'eredità di Jordan. Con un design che evocava la silhouette del velenoso serpente Black Mamba, Air Jordan 19 rappresentava un ingresso grintoso nel futuro della scarpa.