Istantanee: famiglia, cricket e comunità con Derick Narine

Qual è stato il tuo primo incontro con il cricket?

Beh, i miei avi sono stati portati [in Guyana] dall'India come schiavi per lavorare nell'industria dello zucchero. L'India (e l'Inghilterra) sono le terre d'origine del cricket, quindi se vieni da lì devi saper giocare o avere delle conoscenze di base. Quando [i miei antenati] arrivarono in Guyana, tramandarono il gioco di generazione in generazione. Non appena sei in grado di tenere in mano una mazza, ti portano al parco e ti insegnano a giocare. Prima inizi a giocare per il tuo villaggio. Da lì, vieni selezionato per l'intero distretto. Io giocavo e sono stato selezionato per la nazionale. All'età di 16 anni giocavo per la Guyana.