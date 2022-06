Un'intervista con Madison Keys e Sloane Stephens

Sloane: Sono cresciuta giocando in un circolo tennis e la mia prima esperienza è stata fantastica. Ho avuto il miglior coach che si possa desiderare. Era un vulcano. Lo ripeto sempre: se oggi gioco ancora a tennis lo devo solo a un inizio così felice. Ho vissuto momenti indimenticabili e volevo tornare alle origini. Mi sono spesso detta di voler andare a trovare Francisco. Era troppo simpatico. Vorrei anche rivedere i miei amici. Sono convinta che l'ambiente in cui i bambini vivono la loro prima esperienza sia qualcosa a cui ritornano sempre con la mente. Se hai un coach severo e sgradevole quando prendi in mano la racchetta per la prima volta, probabilmente non vorrai mai più rivedere un campo da tennis in vita tua.



Il tennis mi ha dato davvero tanto. Ho avuto la possibilità di viaggiare, conoscere persone e fare una miriade di cose straordinarie. Desideravo dare le stesse opportunità anche ai bambini a cui altrimenti il tennis non sarebbe nemmeno venuto in mente. Va detto che è uno sport molto aperto alla diversità e poter mettere la racchetta in mano a bambini che normalmente non avrebbero mai potuto impugnarla… è stata la vera ragione per cui ho creato la mia fondazione. Volevo dare la possibilità ai bambini come me e a quelli che mi prendono come esempio di sentirsi in grado di giocare a tennis. È uno sport che ti accompagna per tutta la vita, anche se non giochi a livello professionistico o se giochi semplicemente per la squadra della tua scuola. Quando frequenti i circoli per persone più avanti con gli anni, incontri ottantacinquenni e novantenni che ancora lo praticano. Questo aspetto del tennis è straordinario perché puoi non smettere mai di giocare e ti dà tanto in cambio. Volevo solo esprimere la mia gratitudine per le opportunità avute offrendole a mia volta a un'altra generazione e allargare la cerchia dei bambini con diversità che normalmente mai avrebbero pensato di iniziare a giocare a tennis.



Madison: Ho intrapreso questo progetto [la mia fondazione] perché in passato avevo lavorato con la fondazione Fearlessly Girl. È un'associazione che si impegna a promuovere al massimo l'autostima e le capacità di leadership nelle ragazze delle scuole medie e superiori. Ho visitato un paio di scuole, incontrato le studentesse e parlato con loro, ed è stato molto bello. Ma ci tenevo a sviluppare e ampliare ulteriormente il concetto non solo con le ragazze delle medie e delle superiori. Di donne della mia età o più grandi che apprezzavano i nostri messaggi ce n'erano tante, e reclamavano la stessa attenzione perché ne sentivano il bisogno. Desideravo inoltre rendere la mia iniziativa realmente accessibile ad altri atleti che aspiravano a entrare in una fondazione, perché avviarne una è un processo lungo e complesso. Volevo dare vita a qualcosa di cui più persone potessero far parte, e con la fondazione potevamo espandere il nostro progetto. Mi è piaciuta l'idea di Kindness Wins perché di largo respiro e perché permette di fare del bene in tanti modi diversi. È stato il modo migliore per me di dare il mio piccolo contributo al mondo.