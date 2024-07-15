Nike supporta le atlete musulmane con un rivoluzionario hijab sportivo

Nike incoraggia le atlete musulmane con un innovativo hijab sportivo
Novità sui prodotti
Le atlete che indossano l'hijab possono finalmente averne uno adeguato.
- L'hijab Nike Pro è stato lanciato nel dicembre 2017.
- È stato creato per risolvere il problema dell'inadeguatezza degli hijab tradizionali per prestazioni sportive.
- Pronto da indossare e realizzato in mesh monostrato Nike Pro, offre alle atlete freschezza, traspirabilità e comfort.
- Questo indumento leggero è disponibile nelle taglie XS/S e M/L.
Per accreditare e sostenere le atlete musulmane, Nike ha introdotto l'hijab Nike Pro nel dicembre 2017. Questo nuovo indumento all'avanguardia è stato ideato per rispondere alle esigenze delle atlete che indossano l'hijab. In sostanza, non esistevano hijab sportivi da donna e quelli tradizionali non erano adatti per l'atletica.
Con poche opzioni disponibili, talenti sportivi come Ibtihaj Muhammad, atleta Nike e campionessa di scherma, non potevano fare altro che utilizzare indumenti improvvisati. In effetti, per tutta la sua carriera di atleta, Muhammad, vincitrice di una medaglia di bronzo a Rio nel 2016 per il team USA, ha avuto difficoltà a trovare una soluzione appropriata. Poteva solo legare l'hijab sul retro, bloccando la parte anteriore sotto il mento e infilando l'eventuale tessuto in eccesso sotto le spalline del bra.
Purtroppo, quando sudava, il tessuto georgette raddoppiato diventava pesante e rigido. Oltre a essere scomodo, l'hijab limitava il suo udito al punto che, talvolta, veniva penalizzata per non aver sentito le chiamate.
Muhammad non è stata l'unica atleta messa a dura prova dall'inadeguatezza degli hijab tradizionali per lo sport. Chi si occupa di design in Nike ha raccolto feedback simili da molte altre sportive. Per eliminare le disparità, i designer Nike Pro (che creano gli strati di base, cioè gli strati di tessuto più vicini alla pelle) hanno deciso di creare un prototipo di hijab sportivo.
Una volta sviluppata una versione iniziale, è stato chiesto alle atlete di testarla. Un gruppo di atlete professioniste (tra cui la pesista Amna Al Haddad e la pattinatrice di figura Zahra Lari, entrambe degli Emirati Arabi Uniti) e non professioniste (come Manal Rostom, Nike Run Club Coach a Dubai, e la pugile tedesca Zeina Nassar) ha fornito un parere sulle prestazioni e sull'aspetto di tale prototipo.
Grazie al feedback delle atlete, raccolto per diversi cicli di test, Nike ha perfezionato il prodotto. L'hijab sportivo che ne risulta è leggero, morbido, traspirante e discreto. Realizzato in mesh monostrato Nike Pro, uno dei tessuti più traspiranti di Nike, aiuta le atlete a non avere caldo e a sentirsi sempre a proprio agio. Inoltre, entrambe le taglie XS/S e M/L assicurano che l'hijab, pronto da indossare, sia adatto per varie dimensioni della testa e forme del viso, senza l'ulteriore ingombro di soluzioni per sistemarlo.
Lanciato nel dicembre 2017, l'hijab Nike Pro è disponibile su Nike.com e presso una selezione di rivenditori in Europa, Nord Africa, Nord America e Medio Oriente. Oggi, l'offerta Nike comprende sia l'hijab Nike Pro (nero, 38 $) che il modello Nike Victory (nero, 46 €), quest'ultimo per il nuoto.
Oltre a essere un capo di sportswear, l'hijab Nike Pro è un simbolo di empowerment per le atlete musulmane. "L'hijab Nike Pro contribuirà a portare l'attenzione sulla questione dell'hijab e delle atlete musulmane e a rendere lo sport uno spazio sempre più inclusivo", ha affermato Muhammad in occasione del lancio del prodotto.
"Aiuta noi donne musulmane a non dimenticare che possiamo realizzare qualunque desiderio", ha osservato Lari. "Nike ha realizzato per le atlete musulmane un sogno che credevamo impossibile trasformare in realtà".
Testo di Dina Cheney