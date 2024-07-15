Il prossimo passo nell'innovazione del basket: Air Zoom G.T. Cut 2

In linea con la cultura dell'innovazione di Nike, Air Zoom G.T. Cut 2 ha fatto il suo debutto nell'autunno 2022 per permettere ai cestisti di innalzare il proprio livello di gioco con una scarpa tecnicamente avanzata.

Con il nuovo e rivoluzionario motivo di trazione che ti aiuta nei tagli precisi e fulminei, questo modello è la dimostrazione di quanto Nike non smetta mai di aiutare gli atleti a dare il massimo.

"Le risorse d'eccellenza del Nike Sport Research Lab ci consentono di ottenere nuove indicazioni sul gioco e di cogliere ogni minima sfumatura legata alla prestazione atletica", afferma Ross Klein, Sr. Creative Director di Nike Performance Footwear.

"È per questo che siamo in grado di progettare scarpe Nike sempre migliori, da basket o per qualsiasi altro sport. La linea G.T. è un invito a sognare e fissare nuovi orizzonti per il potenziale umano", continua Klein.