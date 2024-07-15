Nike presenta una tecnologia rivoluzionaria con Air Zoom Mercurial

La scarpa da calcio ideale deve offrire la trazione e il supporto di cui hai bisogno in campo. Nike Air Zoom Mercurial risponde a entrambi i requisiti e non solo:

dispone di una speciale tecnologia che aggiunge supporto e flessibilità al piede, anche nel gioco in velocità. La reattività della scarpa si deve a un airbag Zoom su tre quarti della lunghezza, inserito direttamente all'interno del piatto suola per avvicinare ulteriormente il piede al suolo. Il sistema ad aria compressa è progettato per assorbire gli impatti e favorire i movimenti rapidi: il ritorno di energia è tale da dare una sensazione di propulsione in avanti.

L'airbag presenta anche intagli specificamente studiati per offrire flessibilità durante il gioco, rispondendo al movimento naturale del piede.

"Da buon atleta Mercurial, punto sempre alla velocità. Voglio essere più veloce del mio avversario", afferma la stella della nazionale francese Kylian Mbappé, che indossa Nike Air Zoom Mercurial. "Ciò che mi ha colpito di più è che questa tecnologia è rivoluzionaria. Air può davvero mettere ogni atleta Mercurial nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio".

La tomaia della scarpa sfoggia la prossima generazione di Vaporposite, chiamata Vaporposite+. Si tratta di un mesh con motivo a V in un adattamento personalizzato studiato per offrire grip e controllo di palla. È realizzato, inoltre, con filati adattabili che mantengono una certa leggerezza e non appesantiscono il piede.

I test condotti nel Nike Sports Research Lab hanno creato una mappa di stabilità che mostra tutte le aree del piede da supportare maggiormente: è sulla base di questa mappa che nasce la speciale "gabbia" che presenta Air Zoom Mercurial, studiata per sostenere zone specifiche del piede. La tomaia offre un calzata aderente e stabile, l'ideale per un buon controllo di palla, anche negli scatti e nelle volate in contropiede, afferma Collin Eder, Global Football Footwear Senior Director di Nike.

Air Zoom Mercurial dispone anche di una fodera in Flyknit, un tessuto comodo che si adatta come un calzino, per mantenere i piedi freschi e asciutti. Il collare a taglio alto è progettato per offrire ulteriore copertura e flessibilità alla caviglia.

Come tutti i modelli Nike Mercurial, Air Zoom Mercurial presenta il piatto suola Nike Aerotrack, con speciali intagli mirati a mantenere la leggerezza, pur offrendo un'ottima trazione. Air Zoom Mercurial presenta anche una novità: la forma dei tacchetti con motivo Tri-Star. Questo motivo è progettato per agevolare gli spostamenti laterali in campo e scattare in ogni direzione quando è il momento di velocizzare l'azione.

E tanto per non passare inosservata, Nike Air Mercurial ha un design di grande impatto, con il logo Air con motivi rossi sulla parte esterna e suola metallizzata in tonalità di rosso, viola e arancione che gli avversari non potranno fare a meno di notare.

In linea con gli Obiettivi di impatto 2025 di Nike, che includono donare, ricondizionare o riciclare 10 volte più prodotti usati o difettosi, la maggior parte dei modelli della linea Mercurial è realizzata in materiali riciclati per almeno il 20% del peso.

Air Zoom Mercurial è disponibile in diverse colorway. Puoi trovarla su Nike.com e nei negozi Nike Retail nelle misure per adulti e giovani talenti. Scopri di più su questa rivoluzionaria scarpa da calcio qui.