Arriva Phantom 6 Player Edition di Alexia Putellas: una scarpa da calcio degna di una vera regina

Ti presentiamo Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition: una scarpa da calcio adatta a "The Queen"
Novità sui prodotti
La prima creazione esclusiva dedicata alla star del calcio è una scarpa innovativa e ad alte prestazioni, con una silhouette riconoscibile che rende omaggio, in ogni dettaglio, all'atleta da cui prende il nome.
- La scarpa da calcio Phantom 6 Player Edition di Alexia Putellas celebra la regina, "The Queen", in ogni dettaglio, dal suo numero preferito, l'11, alla "A" incorporata all'interno di una corona.
- Primo modello Player Edition dedicato alla campionessa, è dotato delle più recenti tecnologie Nike Football, ideate per favorire movimenti precisi e scarti sicuri sul campo.
- Lanciata il 2 febbraio 2026, la scarpa Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition è disponibile nelle misure per adulti e bambini su Nike.com e presso punti vendita selezionati.
L'ape regina del calcio ora ha la sua personalissima scarpa. Nike ha lanciato la prima Phantom 6 Player Edition dedicata ad Alexia Putellas.
Questo modello è stato progettato pensando allo stile di gioco dominante della superstar e al suo contributo al mondo del calcio. In effetti, ogni dettaglio della prima calzatura a lei dedicata strizza l'occhio all'atleta da cui prende il nome.
Il numero 11, presente in vari punti della scarpa, è chiaramente significativo per la giocatrice.
"Quando iniziai a seguire il Barça, ricordo che la maglia numero 11 era di Rivaldo, un giocatore mancino", racconta Alexia, anche lei mancina, spiegando il significato personale che il numero ha per lei. "Mi sono innamorata di questo numero. Tutti vogliono il numero 10, ma l'11 è speciale. Quando gli spettatori guardano questo numero, voglio che pensino ad Alexia".
Il tema "More Than 11" domina la scarpa: il numero compare infatti ben 11 volte, in punti ovvi (suola e tomaia) ma anche in punti più nascosti (come il sottopiede).
Il logo personalizzato è composto da due numeri 11 che si combinano per formare non solo un'elegante "A", ma anche una corona, e richiama quindi il numero di maglia di Alexia, l'iniziale del suo nome e il soprannome dell'atleta: "The Queen".
Come donna e forza dominante sul campo in uno sport praticato principalmente da uomini, Alexia si è guadagnata a pieno titolo il suo soprannome.
"Crescendo in Spagna, potevo seguire solo il calcio maschile", afferma. "Non ho mai sognato di giocare al Camp Nou o di avere una scarpa Nike tutta mia."
Oltre ai vari elementi di design, anche la palette di colori di Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition si ispira ai movimenti e alle prodezze in campo dell'atleta: le tonalità Radiant Red richiamano la sua potenza e creatività, mentre i toni del nero rappresentano sicurezza e controllo. I dettagli metallizzati discreti e gli elementi glitterati aggiungono un tocco di brillantezza e regalano alla scarpa un look sofisticato, mentre le grafiche a strati donano un pizzico di fascino in più.
La prima scarpa dedicata all'atleta non stupisce solo per il design, ma anche per le tecnologie innovative che incorpora, sviluppate grazie al feedback di giocatori d'élite, tra cui, naturalmente, la stessa Alexia. Questa versione di Phantom 6 è pensata per giocatori di tutte le età che desiderano eseguire attacchi precisi e scarti rapidi come quelli del loro idolo.
La capacità di stupire sul campo è dovuta alla tomaia Tuned Gripknit, che favorisce la massima precisione in qualsiasi condizione. Il piatto suola Cyclone 360 favorisce una trazione rotazionale e dei movimenti rapidi, mentre la punta è progettata per donare il massimo comfort e un controllo di palla ottimale.
Da abbinare a questa Player Edition sono disponibili fantastici capi di abbigliamento, perfetti per i sostenitori di Alexia Putellas di ogni età: una tuta sportiva per gli adulti e un completo composto da t-shirt e shorts per i più piccoli. Questi articoli presentano dettagli di design simili a quelli della scarpa e celebrano Alexia Putellas come forza dominante nello sport.
Alexia Putellas Phantom 6 Player Edition è ora disponibile su Nike.com e presso rivenditori selezionati nelle versioni per adulti e bambini: Phantom 6 Elite FG Low-Top e Jr. Phantom 6 Academy MG.