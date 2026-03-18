Nike Tiempo Maestro: la scarpa che trasforma le opportunità in vittorie

"Gli atleti hanno chiesto di includere le caratteristiche della pelle naturale che apprezzano maggiormente, ovvero la calzata, il tocco di palla e l'affidabilità, senza limitare le prestazioni", spiega Marian Dougherty, Vice Presidente di Global Football Footwear per Nike. "Grazie al Techleather siamo riusciti a soddisfare e a superare queste richieste creando un materiale che rispetta l'eredità di Tiempo pur aprendo nuovi orizzonti per la scarpa da calcio del futuro."

Come le altre scarpe della collezione Nike Tiempo, Tiempo Maestro aiuta gli attaccanti fantasisti a conquistare rapidamente il pallone. Ciò che differenzia Maestro è l'innovativo piatto suola a sezioni, che consente al materiale rivoluzionario della tomaia di avvolgere perfettamente la scarpa per una percezione omogenea del pallone.

Gli atleti che hanno testato Tiempo Maestro riferiscono che il nuovo materiale della tomaia offre prestazioni costanti in condizioni di umidità estrema, come quelle previste per il torneo di calcio più importante del mondo nell'estate 2026. Poiché le partite si giocano spesso in condizioni di umidità, si tratta di un progresso significativo.

Le altre caratteristiche di Maestro comprendono un colletto e un occhiello in maglia integrati che completano ulteriormente la tomaia in Techleather, offrendo una stabilità dinamica e una calzata perfetta. I tacchetti lamellari e i tacchetti conici colorati a spirale risaltano sul caratteristico colore viola della scarpa per un look grintoso che offre una trazione straordinaria e un controllo eccezionale. Questa potente combinazione di tecnologie innovative consente curve e accelerazioni rapide nei momenti critici, offrendo ai giocatori la possibilità di rubare la palla e segnare.