In che modo la danza crea connessioni

Potete parlarci delle differenze tra la danza individuale e la danza come collettivo o in gruppo?



Mette: Ognuna lavora individualmente, ma è insieme che siamo una potenza. Da sole è abbastanza noioso, vuoto. Con chi condividi le tue idee? Come cresci? Come trovi nuova ispirazione? È una fortuna avere queste ragazze che arricchiscono costantemente il tuo mondo di nuove possibilità e ti danno opinioni esterne.



Elise: Credo che tutte capiamo quanto sia impegnativa e quanto sacrificio richieda. Può essere una disciplina molto individuale, ma tutte viviamo le stesse esperienze, in un modo o nell'altro, perché il nostro corpo è il lavoro. Sei tu il lavoro. Porti sempre il tuo corpo e la tua personalità con te in ogni situazione.



Fatou: L'energia degli altri ci dà la carica. Per questo è molto diverso fare lezioni o allenamenti da sole, con una sola persona, o in gruppo. Con gli altri percepisci l'entusiasmo e la voglia di allenarsi e di ballare di tutti.



Come è cambiato questo aspetto negli ultimi mesi, il fatto di non avere quel legame fisico attraverso il movimento e la danza come al solito?



Mette: Io mi sento molto fortunata, perché ho avuto le mie coinquiline qui con me. Ho ballato comunque con delle persone. Quindi non ho gli strumenti per parlare di un'esperienza dolorosa, ma so che è stato difficile per molte persone. È stata tolta loro la possibilità di esprimersi. Per alcuni, allenarsi, andare a lezione era tutto nella vita. E all'improvviso, più nulla. Immagino sia una cosa che ti devasta l'anima. Da soli, è divertente fino a un certo punto.



Elise: Non percepisci la personalità dell'insegnante o della persona che ti sta mostrando i passi. Non senti l'energia. A volte gli insegnanti non possono correggerti, perché non ti vedono. È un po' più unilaterale. A me piace essere in una grande sala piena di persone. Mi piace guardarmi intorno e sentirmi ispirata. È fantastico poter ballare con le mie due coinquiline, ma mi manca danzare in un gruppo di 30-40 persone, e vederci tutti mentre ci alleniamo. Sudiamo. La maggior parte di noi sbaglia i passi, perché è difficile. Ci alleniamo sul serio, e questo mi manca molto.