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Impara i passi con Fleur 

Mi chiamo Fleur, ho 15 anni. Mi piace ballare e cantare, e penso che anche tu dovresti fare lo stesso.

Gli outfit di Fleur

La musica è un'immensa fonte di ispirazione. E la sensazione che provi quando scendi in pista e ti liberi da tutti i pensieri negativi lasciando soltanto spazio alla creatività è impagabile.

Penso che chiunque dovrebbe scoprire la gioia di ballare liberamente, e farsi avanti in pista. La mia nuova canzone Footwork parla proprio di questo.

Quindi scateniamoci!

Segui questo video passo dopo passo e aiutaci a mettere a punto i passi di Footwork.

Ho scritto alcuni consigli e suggerimenti per imparare a stabilire una routine. Così, quando ballerai su un palco, durante una battle o nella tua stanza, avrai tutto ciò che serve per dare il massimo con entusiasmo.

👟 Esercitati costantemente. Le cose belle richiedono tempo, credimi!

🗯️ Chiedi feedback ad amici e amiche o alla tua famiglia.

❤️ Indossa outfit che ti facciano sentire a tuo agio.

🌸 Pensa sempre positivo! La gioia di ballare sta nel semplice fatto di farlo.

Se vuoi mostrare al mondo i tuoi passi accompagnati dalle note di Footwork, ricordati di taggarmi! Mi chiamo @fleurforreal su Instagram e TikTok.

E ricorda, pensa a divertirti!

Fleur x

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Data di pubblicazione originale: 8 novembre 2023