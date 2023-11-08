Gli outfit di Fleur

La musica è un'immensa fonte di ispirazione. E la sensazione che provi quando scendi in pista e ti liberi da tutti i pensieri negativi lasciando soltanto spazio alla creatività è impagabile.



Penso che chiunque dovrebbe scoprire la gioia di ballare liberamente, e farsi avanti in pista. La mia nuova canzone Footwork parla proprio di questo.



Quindi scateniamoci!



Segui questo video passo dopo passo e aiutaci a mettere a punto i passi di Footwork.