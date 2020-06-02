Il primo passo verso i tuoi obiettivi
Mentalità
Di Nike Training
Sblocca i consigli che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere.
Ora che hai stabilito i tuoi obiettivi, fai in modo di attenerti alle sane abitudini che hai pianificato con questi semplici suggerimenti di Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike.
Hai formulato i migliori propositi per allenarti regolarmente, mangiare più sano e dormire di più. Ma come fare a metterli in pratica? Trasforma le aspirazioni in azioni concrete trasformando i tuoi obiettivi in abitudini: assegna loro un posto preciso nella tua routine quotidiana, afferma Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike. Questo significa inserire in calendario le azioni concrete (come "sessione di yoga" o "preparare il pasto"), allo stesso modo in cui fissi un appuntamento con un medico o una riunione di lavoro.
Più dettagli aggiungi, più saranno le probabilità di riuscire a rispettare i programmi. Specifica esattamente cosa miri a realizzare e rendi questi appuntamenti ricorrenti, ad esempio pianificando una corsa all'aperto di cinque chilometri ogni lunedì a mezzogiorno, o un salto al supermercato per acquistare prodotti freschi ogni domenica mattina.
"Trasforma le aspirazioni in azioni concrete trasformando i tuoi obiettivi in abitudini: assegna loro un posto preciso nella tua routine quotidiana."
Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike
Per quanto possa sembrare semplice da mettere in atto, questa strategia può influire in modo radicale sulle tue abitudini. Attribuendo una certa prevedibilità agli obiettivi che vuoi raggiungere, acquisti la piena padronanza del tuo tempo ed entri nell'ordine di idee più favorevole per creare nuove abitudini e avviarti sulla buona strada per raggiungere qualsiasi obiettivo.
Incorpora nuovi obiettivi in quelli esistenti
Pensa a tutte le abitudini quotidiane che hai già e a cui non pensi mai: lavare i denti, guardare un programma che ti piace la sera. Ora, immagina di associare un'azione che desideri consolidare come abitudine ogni volta che metti in atto uno di questi comportamenti abituali.
Vuoi allenare regolarmente la forza? Ogni volta che ti lavi i denti, aggiungi una serie di air squat. Vuoi migliorare la mobilità? Allenati con il foam roller mentre guardi la TV. Aggiungendo una nuova abitudine a una esistente, puoi contare su una sorta di promemoria automatico e regolare, ed è dimostrato che avrai maggiori possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine.