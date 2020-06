Il primo passo verso i tuoi obiettivi

Sblocca i consigli che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere.

Ora che hai stabilito i tuoi obiettivi, fai in modo di attenerti alle sane abitudini che hai pianificato con questi semplici suggerimenti di Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike.



Hai formulato i migliori propositi per allenarti regolarmente, mangiare più sano e dormire di più. Ma come fare a metterli in pratica? Trasforma le aspirazioni in azioni concrete trasformando i tuoi obiettivi in abitudini: assegna loro un posto preciso nella tua routine quotidiana, afferma Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike. Questo significa inserire in calendario le azioni concrete (come "sessione di yoga" o "preparare il pasto"), allo stesso modo in cui fissi un appuntamento con un medico o una riunione di lavoro.



Più dettagli aggiungi, più saranno le probabilità di riuscire a rispettare i programmi. Specifica esattamente cosa miri a realizzare e rendi questi appuntamenti ricorrenti, ad esempio pianificando una corsa all'aperto di cinque chilometri ogni lunedì a mezzogiorno, o un salto al supermercato per acquistare prodotti freschi ogni domenica mattina.