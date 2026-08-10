I succhi sono salutari? Due dietologhe certificate offrono una spiegazione
Alimentazione
Due esperte di nutrizione evidenziano i benefici dei succhi e smentiscono alcune affermazioni senza fondamento.
Nell'ambito della salute e del benessere, le mode vanno e vengono e i succhi non fanno eccezione, guadagnando (e perdendo) popolarità nel corso degli anni. E sebbene i succhi offrano dei benefici, esistono altre opinioni al riguardo che non sono scientificamente provate.
Per chi non lo sapesse, i succhi sono il risultato di un processo. "Tale processo consiste nell'estrazione o rimozione del succo da un frutto o da una verdura, spesso scartando ciò che resta, compresa la polpa, la fibra, i semi e la buccia", ha affermato Maya Feller, M.S., dietologa nonché C.D.N. Ma, i succhi sono salutari? E i vantaggi tanto decantati sono reali?
Qui di seguito, Maya Feller e Brittany Modell, M.S, R.D. e C.D.N., rivelano tutti i dettagli, compresi i benefici dei succhi e i potenziali rischi da non trascurare.
I succhi sono salutari?
La risposta immediata è: "Sì, i succhi sono salutari". Tuttavia, ci sono alcuni inconvenienti di cui essere consapevoli.
"In molte culture i succhi fanno parte delle abitudini alimentari da centinaia di anni", ha osservato Feller. "Possono essere un modo efficiente per ottenere una dose di micronutrienti e idratazione in tempi rapidi".
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Detto questo, sia Feller che Modell hanno evidenziato che i succhi non devono essere l'unica fonte di alimentazione. Dovrebbero, invece, essere complementari alla dieta poiché di per sé non forniscono una quantità sufficiente di calorie o nutrienti. Feller ha detto che il problema principale dei succhi è che non contengono un profilo equilibrato di macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine).
"I macronutrienti sono le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno per poter sopravvivere", ha continuato Feller. "Il profilo di macronutrienti di un succo è composto principalmente da carboidrati; quindi, il succo da solo, non contiene proteine e grassi a sufficienza. Nel succo viene rimossa anche la fibra, un componente incredibilmente importante di molti alimenti vegetali".
Oltre a contribuire alla sensazione di sazietà e a favorire una sana digestione, la fibra offre molti benefici per la salute, compresa la riduzione del rischio di malattie cardiache, diabete e ipertensione.
Tre potenziali benefici dei succhi
1.Sono un modo rapido per assumere sostanze nutritive
Modell ha affermato che uno dei principali vantaggi dei succhi è quello di offrire un modo semplice, e spesso pratico, per integrare frutta e verdura nella dieta. Puoi ottenere questo risultato sia preparando succhi in casa sia acquistando succhi in bottiglia. Entrambe sono opzioni valide, secondo Modell. Si tratta quindi di preferenze e di budget. Se scegli la strada dell'acquisto in negozio, Feller invita a leggere l'etichetta dei dati nutrizionali e di fare attenzione all'aggiunta di zuccheri non necessari.
2.I succhi sono ricchi di vitamine e minerali
La spremitura (ovvero l'inserimento di frutta e verdura in un estrattore) consente anche di ottenere una fonte concentrata di vitamine e minerali. Variando la frutta e la verdura contenute nel succo si otterranno nutrienti diversi, ciascuno dei quali può offrire benefici esclusivi.
"Ad esempio, il succo di barbabietola contiene molti nitrati che hanno un effetto benefico sulla pressione del sangue, il succo di mirtilli rossi è un rimedio efficace per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie, mentre il succo di amarena viene da tempo utilizzato per il recupero dopo un'attività fisica intensa e prolungata", ha detto Feller.
Tuttavia, Modell ha osservato che un tipo di succo non è migliore o "più salutare" di altri, in quanto tutti gli alimenti offrono benefici.
3.Forniscono idratazione
Uno dei vantaggi dei succhi su cui puoi contare è l'idratazione.
"I succhi sono composti principalmente di acqua e contengono alcuni carboidrati, che possono contribuire a idratare le cellule in modo più efficiente rispetto alla sola acqua", ha affermato Feller.
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Sfatiamo alcune affermazioni
Le affermazioni poco verosimili sui vantaggi dei succhi sono varie. Molte di queste, secondo Feller, non sono supportate da studi fondati.
Feller e Modell, ad esempio, hanno entrambe osservato che non c'è alcuna prova che i succhi consentano una migliore assimilazione dei nutrienti di frutta e verdura rispetto al consumo di questi alimenti interi. L'idea che bere succhi aiuti a disintossicare e purificare l'organismo è un altro mito.
Possibili rischi relativi ai succhi
Anche se offrono benefici, i succhi comportano anche alcuni rischi degni di nota. In primo luogo, un succo appena estratto, ma non consumato subito, può essere un terreno fertile per i batteri, che possono causare malattie di origine alimentare.
"Se prepari un succo a casa, fanne solo una quantità da poter consumare all'istante. Nel succo appena spremuto possono svilupparsi rapidamente batteri nocivi", ha detto Modell. "Quando acquisti succhi freschi di produzione commerciale, cerca di scegliere prodotti pastorizzati per limitare la possibilità che contengano batteri nocivi".
Feller ha anche messo in guardia sul consumo di elevate quantità di succo in una sola volta, poiché il fruttosio (uno zucchero) contenuto nel succo può provocare movimenti intestinali e causare diarrea. Ha inoltre fatto notare che i succhi possono potenzialmente interagire con i farmaci. Ad esempio, il succo di pompelmo può interferire con alcuni farmaci per il colesterolo, l'ipertensione e l'ansia. Quindi, se stai pensando di aggiungere dei succhi alla tua dieta, assicurati di ottenere prima un parere medico riguardo a possibili interazioni.
I succhi potrebbero non essere un'opzione ottimale anche per le persone con problemi di glicemia, come quelle affette da diabete. "Assumere solo succhi come pasto, senza l'integrazione di proteine o grassi, può provocare un aumento degli zuccheri nel sangue e non riesce a saziare a lungo", ha detto Modell. In generale, avere un livello di zuccheri nel sangue costantemente alto (o di picco) aumenta il rischio di gravi complicazioni per la salute.
Per concludere
I succhi possono essere un'aggiunta piacevole ai pasti, poiché sono un ottimo modo per consumare più frutta e verdura nel corso della giornata. Feller ha affermato che alcune persone con cui collabora hanno deciso di bere ogni giorno un succo di sole verdure, mentre altre preferiscono bere un succo ottenuto da un mix di frutta e verdura qualche volta a settimana.
"Il segreto è saper bilanciare frutta e verdure che [ti piacciono] e ricordare che i succhi sono un complemento alla dieta, non un pasto", ha detto Feller. E se i succhi non fanno per te, va bene lo stesso. Secondo Modell, se si assume una quantità sufficiente di nutrienti dalla propria dieta, non c'è bisogno di bere succhi per soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale.
Testi a cura di Jessica Estrada